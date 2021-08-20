豪雨農損嘉義縣最嚴重 農委會已撥6400萬救災

8月豪雨農業災損嘉義縣全國最嚴重，養蚵損失新台幣8000多萬元，其餘農作9000多萬元，縣府今天表示，農委會撥6400萬元救災，已轉發給災損的14個鄉鎮市公所，補助受災農民。

農委會表示，8月上旬西南氣流豪雨影響，截至19日，農業產物及民間設施估計損失6.4億元，農委會日前已公告多個縣市為現金救助及低利貸款地區，16日先預撥7億元給相關地方政府，助加速核發。8月豪雨現金救助地區採氣候條件模式，免勘查。

嘉義縣農業處長許彰敏接受中央社記者訪問表示，農委會已先撥款6400萬元給嘉義縣政府，縣府也轉發給有災損的14個鄉鎮市公所，補助申報災損的農民，短期間農民就可領到補助款。

許彰敏說，單單養蚵的損失8000多萬元，其餘農作9千多萬，所以嘉義縣農漁業災損全國最嚴重。

太保市謝姓農民指出，此次天災露天種植的農作，除水稻受損相對較輕外，其餘都很嚴重；他種植網室瓜類，也很慘，淹到水的部分，除了裂果，植株也枯萎，沒被水淹的，也因20多天沒有日曬，品質變差。

謝姓農民說，他有兩區網室作物，受損較嚴重，已申請政府補助，公所承辦人員對他說，種在室外受損農作，此次不用現勘，只要農民申報就可以直接補助，溫網室則必須到場瞭解，確定有受損才會補助。