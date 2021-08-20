社福團體陷困境 義賣中秋節禮盒盼度難關

受COVID-19疫情影響，不少社福團體陷入困境，為了募集經費，創世基金會、唐氏症基金會都推出多種中秋禮盒義賣，而南台中家扶中心今天也呼籲各界捐助新學期獎助學金。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間許多活動暫停舉行，也影響社福團體舉辦公益活動，使得不少社福團體陷入困境，而中秋節就快到了，社福團體都盼望能透過中秋禮盒義賣紓解窘境。

南台中家扶中心主任王金敦表示，新學期即將到來，疫情影響弱勢家庭生計與孩子工讀機會，南台中家扶每學期提供獎助學金減輕家扶學子就學壓力，目前僅達3成目標，需要更多助學人響應愛的助學金教育計畫，邀請社會大眾持續給予捐助，讓250名高中職、大專、碩士班學生安心求學。

創世基金會台中分院長陳韋龍表示，在創世，每個植物人背後都有一個辛苦的家庭，這次中秋節，創世台中分院在優質果農及廠商力挺下，推出「石岡新興梨」、「雲林斗六老欉文旦」及「芋香流芯酥」、「月兔團圓禮盒」義賣，歡迎各大企業及民眾踴躍預訂，義賣所得將幫助植物人服務及安養院老舊設備更新。

為力挺唐氏症基金會度過目前難關，中信兄弟集結16名教練及球員，一起為唐氏症基金會拍攝中秋禮盒宣傳影片、照片，呼籲球迷朋友踴躍支持。基金會指出，今年以樂園為主題，希望在面對疫情的壓力下，每一個大朋友、小朋友仍可以保持著樂觀的童心。