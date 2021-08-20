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台南鹽水溪從源頭整治 130億拚永康區汙水系統用戶接管

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水利局表示永康區汙水系統PA分區用戶接管最後一標本月開工。圖／水利局提供
台南市水利局表示永康區汙水系統PA分區用戶接管最後一標本月開工。圖／水利局提供

台南市永康區人口數居大台南之冠，產生排入鹽水溪的生活汙水量相當可觀，整治鹽水溪河川汙染，從源頭下手，台南市透過永康區汙水系統建設，讓家庭廢水先進到汙水下水道系統處理後，再排放回河川，改善鹽水溪水質，提供永康區市民一個健康衛生的良好居住環境，促進當地河川流域及生態環境永續發展。

水利局指出，PA分區汙水工程共計11標，目前已完工6標，施工中有4標，用戶接管工程第四標，也是PA分區的最後1標本月開工，將在龍潭里、龍埔里、永康里、王行里施作用戶接管工程，工區範圍為永大路以東、中山北路461巷8弄以西、自強路以南及中山北路以北所圍區域，預計可納管戶數約為2800戶，相關工程費用約2億元。

水利局在施工前將進行說明會，讓市民瞭解汙水下水道的重要性及用戶接管工程施工時配合事項，說明前後巷施工方法並釐清疑慮，請永康地區的市民踴躍參加，也請配合市政府推動污水下水道用戶接管建設，於後巷事先預留80公分的施工空間，讓工程能更有效率進行。

水利局表示，目前辦理的永康汙水下水道系統分三期建設，總經費共計約130億元，全期設計處理汙水量為8萬7000 CMD（噸/每日），預計可接管戶數約10萬戶。目前永康區第一期汙水下水道系統分為PA分區及PB分區，其中PA分區由水利局主辦，PB分區及永康水資源回收中心則由內政部營建署辦理，透過中央地方通力合作，加速推動汙水下水道系統建置。

污水 河川汙染 內政部

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