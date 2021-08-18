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台南一中謝政佑棄台大醫要讀成大醫 成大要頒發獎學金
台南一中應屆畢業生謝政佑指考第3類組考出474.65分，總分名列前茅，穩上台大醫學系，但他要以成大醫學系為第1志願，希望未來留在台南服務，並成為父親的學弟。成大主任秘書呂佩融今天表示，謝政佑願讀成大，學校以他為榮，將頒發獎學金鼓勵。
南一中科學班畢業的謝政佑，學測時因英文掉了1級分，總級分59級分，與國立大學醫學系擦身而過，他努力拚指考，考出474.65分，應為應屆畢業生第3類組最高分；數學甲全國僅13人滿分，他是其中之一，篤定上台大醫。
他的父親是成大歷史系畢業校友，政佑從小就常在成大榕園玩，並希望未來能讀成大，當爸爸的學弟。指考成績公布，他考出穩上台大醫的高分，但不為所動，仍決定就讀成大醫學系。
成大成大主任秘書呂佩融表示，謝政佑考出穩上台大醫的高分，卻立志要就讀成大醫，必希望未來留在台南服務，成大以他為榮，醫學院已決定要另頒發獎學金，但金額多寡以及要以何種名義，還在研議中，應會等入學後再頒發。
台南一中校長廖財固表示，今年應屆畢業生指考成績耀眼，預估達到台大醫學系錄取標準可能有4到5人，另可能達到台大電機錄取標準也有近20人，但仍期勉同學依循個人興趣，填選適合的科系，「擇你所愛，愛你所擇」。
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