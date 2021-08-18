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大雨溶解沖毀 台南北門井仔腳鹽田月底復原

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
擔心強降雨又肆虐，曝曬中的鹽堆都覆蓋透明膠套因應。記者謝進盛／攝影
擔心強降雨又肆虐，曝曬中的鹽堆都覆蓋透明膠套因應。記者謝進盛／攝影

著名的台南北門井仔腳鹽田，歷經7月底豪雨及盧碧颱風挾帶旺盛西南氣流連續降雨，一度積水逾30公分，98座鹽堆全遭大水溶解、沖毀，鹽工連日來趁著放晴重新曬鹽，為防再有大雨心血泡湯，鹽堆全蓋上透明塑膠布防水，成了鹽田另類景觀。

北門區永華里井仔腳鹽田原為清朝瀨東鹽場，原設在高雄小港區大林蒲，西元1800年因毀於洪水遷至台南佳里區外渡頭，又因水災全毀，1818年遷移至井仔腳，2000年結束產鹽，目前曬鹽朝觀光性質，台南市府辦「送夕陽」系列活動打響知名度，清一色為瓦盤鹽田特色，呈現出馬賽克拼貼般美麗藝術，吸引遊客慕名而來。

日前南部地區連續豪雨，井仔腳鹽田因地勢低窪且附近無抽水站，資深老鹽工說，湍急大水將整片鹽田淹沒，一度積水達30公分，原有鹽堆全泡水，98座如金字塔形狀的鹽堆，不堪浸泡全遭大水溶解、沖毀。

這幾天放晴，鹽工近日重新曬鹽，為防大雨毀損鹽堆，所有鹽堆全蓋上透明膠布防水，鹽工不諱言笑稱，很擔心又來一場致災性大雨又全毀，如果順利，預估月底前恢復原貌。

日前大雨溶解沖毀，台南北門井仔腳鹽田忙曬鹽，預計月底復原。記者謝進盛／攝影
日前大雨溶解沖毀，台南北門井仔腳鹽田忙曬鹽，預計月底復原。記者謝進盛／攝影

井仔腳鹽田 北門 豪雨

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