聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南城鎮之心獲獎連連 雙星拱月形塑地方城鎮品牌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
內政部營建署考核小組今天至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核。圖／台南市都發局提供
內政部營建署考核小組今天至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核。圖／台南市都發局提供

內政部營建署考核小組今天至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核，其中「新營鹽水雙星拱月計畫」及周邊計畫共計4.4億元建設成果，自去年陸續完工後獲獎連連。考核小組委員勘查施作情形後，對整體規畫構想及工程品質讚譽有加，並對市府團隊執行成效給予正面評價。

市長黃偉哲指出，市府積極推動溪北地區城鄉均衡發展，「新營鹽水雙星拱月計畫」是藉由雙星 (形塑新營、鹽水串水綠迴廊)、拱月(串接月津港人文小徑)來擴大新營、鹽水區過去營造成果；包含新營糖廠和糖鐵的轉型，以及月津港建設效益的擴充，建立兩區文化小鎮和藝術地景新舊並存的多樣魅力，形塑地方城鎮品牌。

都發局長莊德樑表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」共獲得營建署補助13案景觀工程，目前多數均已開放公眾使用。考核小組委員今天踏勘新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊、月津港公18-3及公18-5水岸步道及鹽水公20公園，對於兼顧生態與景觀的水域營造效果，大力嘉許。也踏訪了後壁區「台南築角創意營造計畫--聆聽長短樹的呼吸」、柳營區「綠社區培力計畫--查畝營ㄟ後花園」等社區營造亮點。

都發局指出，月津港公18-3及公18-5水岸步道導入藝術元素，在步道節點上彩繪了漣漪形狀及鹽水當地意象圖，藍色及白色的漣漪圖案與月津港水面相互呼應，讓考核小組印象深刻。另新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊則保留水圳側欄杆，延續新營美術園區的規畫理念，將臨水步道及沿線地被綠化融入日常生活場景，創造出特色新營水綠風貌，實踐城鎮之心計畫精神，也獲得青睞。

月津港 社區營造

延伸閱讀

挺北台南家扶弱勢家庭 新營青商會結合商家捐物質

斥資3億6千餘萬 新營長榮、金華路優質化完工

鹽水岸內糖廠打造斯卡羅場景 南台灣優質影視基地

國道一號新營段連環追撞回堵 小貨車2人受傷送醫

相關新聞

台南城鎮之心獲獎連連 雙星拱月形塑地方城鎮品牌

內政部營建署考核小組今天至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核，其中「新營鹽水雙星拱月計畫」及周邊計畫共計4.4億元建...

雲林綠色隧道市集821復業 綠籬區隔動線、全面禁飲食

雲林縣古坑鄉著名的市集古坑綠色隧道，去年累計逾百萬人次到訪，但自今年國內疫情3級警戒以來，該市集已停業3個月，本月21日...

糖廠五分車計畫厚此薄彼？ 張麗善吐心聲：盼中央關愛

行政院長蘇貞昌昨至嘉義蒜頭糖廠訪視，並宣布核定嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院計畫，雲林縣長張麗善今天感慨表示「非常失望」...

嘉市鐵路高架化兩側都市計畫檢討 市府徵意見

嘉義市鐵路高架化若施作後，原本地面上軌道騰空，須規畫土地使用、與道路縫合等，市府本月針對鐵路高架化計畫的鐵路廊帶兩側，進...

挺過乾旱、雨災 雲林「綠寶石」大斗六文旦9月上市

雲林縣文旦產區主要集中在斗六市、古坑鄉等地，總面積超過200多公頃，每年產量逾5000公噸；其中名聞遐邇的大斗六地區文旦...

台南鐵路地下化最後一戶將拆 聲援者號召現場擋拆

台南鐵路地下化工程最後一戶尚未完成拆除的北區黃春香住家，可能在近日有拆除行動，支援黃春香的學生表示，在大埔事件818拆政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。