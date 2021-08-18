台南城鎮之心獲獎連連 雙星拱月形塑地方城鎮品牌

內政部營建署考核小組今天至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核，其中「新營鹽水雙星拱月計畫」及周邊計畫共計4.4億元建設成果，自去年陸續完工後獲獎連連。考核小組委員勘查施作情形後，對整體規畫構想及工程品質讚譽有加，並對市府團隊執行成效給予正面評價。

市長黃偉哲指出，市府積極推動溪北地區城鄉均衡發展，「新營鹽水雙星拱月計畫」是藉由雙星 (形塑新營、鹽水串水綠迴廊)、拱月(串接月津港人文小徑)來擴大新營、鹽水區過去營造成果；包含新營糖廠和糖鐵的轉型，以及月津港建設效益的擴充，建立兩區文化小鎮和藝術地景新舊並存的多樣魅力，形塑地方城鎮品牌。

都發局長莊德樑表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」共獲得營建署補助13案景觀工程，目前多數均已開放公眾使用。考核小組委員今天踏勘新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊、月津港公18-3及公18-5水岸步道及鹽水公20公園，對於兼顧生態與景觀的水域營造效果，大力嘉許。也踏訪了後壁區「台南築角創意營造計畫--聆聽長短樹的呼吸」、柳營區「綠社區培力計畫--查畝營ㄟ後花園」等社區營造亮點。

都發局指出，月津港公18-3及公18-5水岸步道導入藝術元素，在步道節點上彩繪了漣漪形狀及鹽水當地意象圖，藍色及白色的漣漪圖案與月津港水面相互呼應，讓考核小組印象深刻。另新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊則保留水圳側欄杆，延續新營美術園區的規畫理念，將臨水步道及沿線地被綠化融入日常生活場景，創造出特色新營水綠風貌，實踐城鎮之心計畫精神，也獲得青睞。