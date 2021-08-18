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雲林綠色隧道市集821復業 綠籬區隔動線、全面禁飲食

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉綠色隧道市集，去年累計逾百萬人次到訪，但自今年國內疫情3級警戒以來，該市集已停業3個月，本月21日終將恢復營業。本報資料照
雲林縣古坑鄉綠色隧道市集，去年累計逾百萬人次到訪，但自今年國內疫情3級警戒以來，該市集已停業3個月，本月21日終將恢復營業。本報資料照

雲林縣古坑鄉著名的市集古坑綠色隧道，去年累計逾百萬人次到訪，但自今年國內疫情3級警戒以來，該市集已停業3個月，本月21日終將恢復營業，古坑鄉公所表示，配合防疫，現場僅開放2處出入口並實施實聯制，同時市集行人動線區將以封鎖線圍繞綠籬方式，與一旁公園大草皮區做區隔，民眾不得跨越及穿越，也不能邊走邊吃或在草皮區飲食等。

綠色隧道市集每周六、日約有90個攤位到此擺攤，包括飲食、農特產品等琳瑯滿目，由於位置鄰近台78線快速道路與台3線，交通便捷，光是去年就吸引破百萬人次前往，僅次於北港朝天宮

不過自從5月中疫情升溫後，綠色隧道就暫停營業至今，即便微解封及國內防疫降為2級警戒，夜市、市集可恢復營業，綠色隧道多方考量防疫，仍未立即就宣布復業。

古坑鄉公所日前已和攤商代表、地方人士及縣府等相關單位開會研議，經實地勘查後，將把公園與市集區隔開，並將原有的多處出入口拉起封鎖線進行管制，僅開放台3線北側、228紀念公園停車場等二處作為主要進出口，民眾需戴口罩並配合量體溫、手部消毒。

古坑鄉公所指出，市集復業但不開放試吃，也不可以邊走邊吃，攤商全面需配戴「雙罩」口罩及防護面罩，並自備消毒酒精，食物也需加上遮罩，請民眾配合相關防疫措施，保護自己和他人。

古坑 綠色隧道 北港朝天宮

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