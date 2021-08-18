糖廠五分車計畫厚此薄彼？ 張麗善吐心聲：盼中央關愛

行政院長蘇貞昌昨至嘉義蒜頭糖廠訪視，並宣布核定嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院計畫，雲林縣長張麗善今天感慨表示「非常失望」，她說，為何同屬糖鐵觀光列車復駛計畫，雲林縣多年前就提出的虎尾糖鐵五分車復駛案，至今仍不見曙光？即便已獲總統蔡英文承諾，但始終得不到中央關愛，建請中央盡速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程，縣府將全力推動復駛計畫。

張麗善說，虎尾糖鐵五分車復駛計畫，4年前在前任縣長李進勇任內就已展開，上任後她也因為認同這是一案為雲林好的計畫，因此持續推動，並於前年完成規畫及相關報告函予中央，期間公文多次往返行政院、交通部、經濟部及台糖公司等相關部會。

張麗善說，總統蔡英文去年11月20日到台西安西府視察時，她也曾遞交此案建言書予蔡總統，希望能獲重視，經濟部今年1月8日函覆，建議由台糖公司推動並完成蒜頭糖廠第1階段後，再研擬該案後續推動事宜。

張麗善無奈地說，縣府多年來配合中央要求積極籌備，本月4日也曾函覆經濟部，請中央考量當地需求，優先協助推動此案，但終無法獲得青睞核定，昨又見鄰近的嘉義縣五分車計畫定案，內心五味雜陳。

「嘉義的喜，是建立在雲林的憂上」張麗善沈重吐心聲，雲林、嘉義都屬農業縣，生活圈也幾近重疊，希望中央能站在為縣市、給純樸民眾一個機會的立場著想，不要厚此薄彼，讓相鄰兩縣反形成極大的資源懸殊，這對雲林人而言非常不公平。

張麗善指出，雲林虎尾及台南善化是全台唯二仍有在製糖的糖廠，其中虎尾糖廠已有111年製糖歷史，更是全台唯一還以五分車載運甘蔗的地方，此計畫案攸關鐵道文化、地方經濟及觀光產業的未來發展，如此優勢條件卻不被重視，質疑有刻意打壓意味，希望中央能盡速核定計畫給予補助。