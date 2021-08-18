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挺北台南家扶弱勢家庭 新營青商會結合商家捐物質

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情衝擊弱勢家庭，新營青商會捐物質挺北台南家扶受扶助家庭。記者謝進盛／攝影
疫情衝擊弱勢家庭，新營青商會捐物質挺北台南家扶受扶助家庭。記者謝進盛／攝影

疫情衝擊各行業，原已弱勢的家扶家庭更是雪上加霜；台南新營青商會今號召大新營區店家，一起捐贈餐券及物資助北台南家扶扶助的弱勢家庭，希望讓因疫情沒營養午餐享用的小朋友能享在地美味餐點，新營區長翁振祥也趕來，感謝店家的善行。

新營青商會會長吳翊榛及會友陳友奕發動此次送暖行動，兩人說，疫情持續多時，了解到家扶許多受助家庭在工作上也受到影響減少收入而孩子整日在家又增加不少餐費負擔，遂構思邀約大新營的愛心店家一起加入行善。

除新營青商會帶頭捐贈虱目魚粥及垃圾袋，新營妙香冷飲、鹽水擼辣辣、太子宮豆三綠豆沙、新營蔗一攤、亞太電信鹽水新營門市、卡多良食故事館、太陽先生雞蛋糕、新世界不動產開發、阿妙意麵、後壁商圈等店家也共襄盛舉。

吳翊榛表示，除捐贈家扶，也曾與沈家鳳議員合作捐贈物資給實物銀行，另疫情期間有感醫護同仁的辛勞並與卡多利亞食品公司合捐餐點感謝奇美柳營的醫護同仁。

北台南家扶主任莊淑惠表示，扶助的近千戶弱勢家庭，約有六分之一因疫情嚴峻影響收入，部份家庭原仰賴就讀高中職以上學子打工增加家庭收入也受阻，而孩子整日在家，除水電費增加，餐點更是一大難題，感謝青商會及店家善心。

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