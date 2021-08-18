加工大果文旦大半被打回票 柚農陳情「標準太嚴苛 」
台南市議員陳秋宏表示，麻豆文旦已開始採收，不斷接獲柚農反映大果文旦多數被加工業者打回票，有時送500顆被被打回快400顆，不知如何是好。農糧署對於今年大果文旦收購加工計畫又遲遲未敲定，柚農十分憂心。台南市農業局表示，8月6日已向農糧署提報台南市文旦收購加工計畫，並建議農糧署即刻啟動。其中有關加工果品規格是由供購雙方自行合意，但將請加工廠商以協助農民立場執行加工計劃。
陳秋宏說，大果文旦比一般市售的文旦果實雖略大，但品質仍有一定水準，大果文旦可用來加工成多項產品，如研製蜂蜜柚子茶、柚子蔘、梅柚片兒、柚花沐浴乳、保養品、果汁、果醬等，也可萃取其精油做為清潔用品，最終也可做為有機質肥料等循環再利用資源，收購大果文旦可使市場供需不致失衡，既可穩定文旦市場行情，也讓柚農不致血本無歸。
陳秋宏指出，政府鼓勵青年返鄉務農，文旦樹10年以上才能有小果，政府應該啟動大果收購，才能照顧青農及新農，但柚農陳情目前加工廠收購加工果的標準太過於嚴苛，只是刮傷或採收捏傷留下印痕，但不影響果肉，廠商要求果皮完美，引發柚農怨聲四起，要求加工果標準應酌以放寬，才不致使政府照顧柚農的美意打折。
陳秋宏要求台南市政府農業局應立即向農委會建議收購文旦大果，並訂定加工果標準，若中央今年收購有困難，台南市農業局應承擔起責任，照顧柚農，立即開展收購文旦大果工作，並要求農業局做好把關防止不肖加工廠收購的加工大果流入市場販售，政府補助經費收購後也要做好把關。
農業局指出，台南市文旦種植面積1109公頃，產量2萬4747公噸，其中大果占12%，產量約2843公噸，大果自8月上旬開始採收。已擬訂一系列行銷措施推廣台南優質文旦，將辦理文旦節及行銷展售活動。生產管理方面也邀集專家學者硏商，討論如何強化文旦園栽培管理技術，輔導柚農做好文旦生產管理，提升果品品值，讓農民賺錢。
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