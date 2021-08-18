嘉市鐵路高架化兩側都市計畫檢討 市府徵意見
嘉義市鐵路高架化若施作後，原本地面上軌道騰空，須規畫土地使用、與道路縫合等，市府本月針對鐵路高架化計畫的鐵路廊帶兩側，進行都市計畫專案通盤檢討，公告本月3日至9月1日徵求意見，昨也舉行說明會，不少民眾前去了解。
市府都發處指出，目前永久軌部分已定案，且「嘉義大車站計畫」會保留古蹟舊嘉義車站，新站會蓋在西北側，並新闢東西向道路，及南北向道路縫合等；「嘉北車站計畫」則拆除原有嘉北車站，新站蓋在南側，定位為通勤車站，同時拓寬保健街、搭配周邊腹地開發等。
都發處解釋，這次規畫範圍為「嘉義市區鐵路高架化計畫」鐵路廊帶兩側各800公尺內的都市計畫地區，要檢討及規畫剩餘鐵路用地、周邊土地使用相容性、沿線道路縫合等面向。
都發處表示，重點在於，高架化路廊騰空後，既有軌道兩側會增加南北向平面道路，以及東西向道路系統縫合、嘉義車站與嘉北車站改造、規畫嘉北車站策略產業發展區、雙站核心發展區（嘉義大車站與北門車站）、嘉創中心產業創新發展區、田園遊憩發展區等，使周邊土地合理利用並促進轉型。
市府提醒，任何公民或團體對通盤檢討有相關意見，能在9月1日之前，以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料，向都發處都市計畫科05-2254321分機232)提意見，彙整後當都市計畫變更參考。
嘉市府1998年5月完成「嘉義市區鐵路地下化可行性研究報告」，1999年最終決議以鐵路高架化方式進行，可行性評估報告於2006年經行政院核定；配合鐵路高架化規畫，市府先後於2017年及2018年間辦理「嘉義市鐵路高架化都市縫合先期規劃及民眾參與活動案」及都市計畫變更程序，於2020年10月28日發布實施主要計畫，2020年11月4日發布實施細部計畫（土地使用分區管制要點及都市設計準則）。
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