嘉市鐵路高架化兩側都市計畫檢討 市府徵意見

嘉義市鐵路高架化若施作後，原本地面上軌道騰空，須規畫土地使用、與道路縫合等，市府本月針對鐵路高架化計畫的鐵路廊帶兩側，進行都市計畫專案通盤檢討，公告本月3日至9月1日徵求意見，昨也舉行說明會，不少民眾前去了解。

市府都發處指出，目前永久軌部分已定案，且「嘉義大車站計畫」會保留古蹟舊嘉義車站，新站會蓋在西北側，並新闢東西向道路，及南北向道路縫合等；「嘉北車站計畫」則拆除原有嘉北車站，新站蓋在南側，定位為通勤車站，同時拓寬保健街、搭配周邊腹地開發等。

都發處解釋，這次規畫範圍為「嘉義市區鐵路高架化計畫」鐵路廊帶兩側各800公尺內的都市計畫地區，要檢討及規畫剩餘鐵路用地、周邊土地使用相容性、沿線道路縫合等面向。

都發處表示，重點在於，高架化路廊騰空後，既有軌道兩側會增加南北向平面道路，以及東西向道路系統縫合、嘉義車站與嘉北車站改造、規畫嘉北車站策略產業發展區、雙站核心發展區（嘉義大車站與北門車站）、嘉創中心產業創新發展區、田園遊憩發展區等，使周邊土地合理利用並促進轉型。

市府提醒，任何公民或團體對通盤檢討有相關意見，能在9月1日之前，以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料，向都發處都市計畫科05-2254321分機232)提意見，彙整後當都市計畫變更參考。