台南青山港沙洲被沖出大破口 七股潟湖面臨威脅

台南七股潟湖北側青山港沙洲受盧碧颱風外圍環流及強勁西南氣流影響，遭長浪襲擊造成破口，台南社大進行海廢監測及調查時發現這一破口，認為不趕快修補，將加速沙洲退縮，並影響七股潟湖。水利局表示，目前尚無立即危險，因沙洲為外海第一道防線，將在青山橋拆除作業完成後加緊搶修，預計施作沖竹樁及以太空包沙袋防堵破口。

青山港汕、網仔寮沙洲、頂頭額汕是國內最大潟湖七股潟湖的防護線，其中青山港沙洲在2009年莫拉克颱風來襲時，被強浪衝出2個破口，經水利局、農業局、台江國家公園等單位努力，近年來除了以竹裝、沙腸袋等方式定沙外，也進行養灘，減少沙的流失，網仔寮沙洲則是植樹，闢建海岸森林。

但隨著氣候暖化，海平面上升，以及極端氣候的影響，守護著七股潟湖的網仔寮沙洲與青山港汕都往內退縮，而隨著沙洲退縮，七股潟湖也面臨逐年縮小的危機。上月底強勁的西南西南氣流加上盧碧颱風外圍環流影響，青山港沙洲不堪長浪沖擊，出現破口，令在潟湖內養殖牡蠣的蚵農擔心受影響。

台南社大海廢小組日前到將軍青山港汕、七股網仔寮汕作海廢及海岸相關調查，認為應趕快搶救破口，以免加速海岸退縮。研究員晁瑞光表示，經長期觀察，此處海岸線往東、南退縮，而沙洲上許多沙腸袋因遭飄來的竹子等硬物刺破，沙流出，亟待補強；而隨著極端氣候的加劇，不論政策、生活都應及早調整，不是用過去防堵的方式來應對。

水利局勘查損壞長度約200公尺，認為尚無立即危險，但因沙洲為外海第1道防線，市長黃偉哲已指示加緊搶修，將等9月15日青山橋拆除作業完成後，進場施工，預計做265公尺竹樁、800個太空包堵住破口，後續再辦理沙洲加高培厚作業，恢復海岸防線功能。

沙洲屬國家公園特別景觀區，水利局為兼顧生態及景觀保護，以竹樁、沙腸袋及人工養灘等近自然工法來維護，無法使用混凝土結構的硬性海堤。水利局說，日前南海方向襲台的熱低壓或颱風所引起的暴潮對沙洲影響最鉅，後續將加緊修復腳步，恢復沙洲防護功能。