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台南楠西梅嶺果樹專區林班地解編 半年完成作業

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
楠西梅嶺果樹專區林班地解編核定，立委郭國文主張從寬從速辦理後續程序。圖／立委郭國文服務處提供
楠西梅嶺果樹專區林班地解編核定，立委郭國文主張從寬從速辦理後續程序。圖／立委郭國文服務處提供

著名的台南楠西梅嶺風景區在地方爭取逾10年，農委會本月初同意辦理計畫內宜農牧用地185公頃解編，立委郭國文今邀集相關單位進一步討論後續流程，預估半年內完成相關作業。

郭國文今天在善化服務處邀請國有財產署、農委會、台南市政府等相關單位官員及梅嶺當地居民舉辦說明會，郭國文說，2019年底，就曾在梅嶺舉辦過林業用地問題的公聽會，去年6月更針對果樹專區進度進行說明。

今年初邀請農委會主委陳吉仲與居民座談，經多次計畫修正送審，終獲得農委會核准同意計畫內宜農牧地185公頃多的租地與82年7月21日前非營林態樣部分，辦理林班地解編。

他說，希望這全台首例國有林地解編果樹專區，能夠帶動地方農業觀光經濟，並成為指標，以利後續相關個案推動，除梅樹外，當地也能恢復種植香蕉，找回昔日「香蕉山」歷史故事，帶動農業觀光休閒經濟發展。

出席的梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，希望後續辦理解編過程，相關單位能與地方多協商，在合法前提下，有效帶動經濟發展。

當地福來老梅園業者陳居峰，也提到坡度問題，期盼185公頃都能移撥給國產署，避免地主得面對不同管理單位減少困擾；楠西區公所表示樂觀其成，會全力配合中央政策。

林務局指出，解編的國有林地，後續經台南市政府依查定結果，辦理編定為農牧用地，需申請移交國有財產署接管，再由農民向國產署辦理租約。

市政府農業局說，後續依照送審計畫內容辦理解編，同時規畫休閒農業區，設置休閒農場，可解決建物合法性問題，有了合法身分後，也能修繕農路，農產遇災損可以申請救助，也為山區未來發展是一大利多。

楠西梅嶺果樹專區林班地解編，預計半年完成作業。梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提供
楠西梅嶺果樹專區林班地解編，預計半年完成作業。梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文提供

農委會 郭國文

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