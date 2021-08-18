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嘉義仁義潭野狗成群 遊客避而遠之

中央社 / 嘉義縣18日電

嘉義仁義潭水庫紀念碑基座近日出現整群野狗，遊客避而遠之，民眾指是有人來餵野狗造成。嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，餵養流浪犬造成環境髒亂，可依法處以罰鍰。

日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，自來水公司禁止民眾坐在仁義潭水庫興建紀念碑下座椅乘涼，近日疫情降溫，重新開放後，換成一群野狗霸占紀念碑基座，遊客不敢靠近，還嚇到騎機車經過的人。

常來此散步的吳姓民眾向中央社記者說，仁義潭野狗大約2群，約有20隻，平常有一名6、70歲阿伯，會開著廂型車載飼料來餵狗，是造成野狗群聚的原因。這些狗不怕人，有時會對靠近的遊客發出不友善叫聲，希望政府單位出面處理。

林珮如今天表示，民眾若通報野狗追車、咬人，防治所就會抓來絕育，兇的帶走、其他原地野放；這些「愛爸、愛媽」餵野狗若造成環境髒亂，環保局可依違反廢棄物清理法罰鍰，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，民眾不要來仁義潭餵養野狗，製造環境髒亂、污染水源，已要求保全人員加強巡視，阻止餵狗行為。

近日空氣品質不錯，從仁義潭可以遠眺梅山太平雲梯、阿里山山脈，層巒映水面，美景不輸日月潭；黃姓遊客笑說，除了美景，野狗成群也是仁義潭的特色。

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