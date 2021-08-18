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落實防疫中元普度規模縮小 南市府：誠意不打折

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府落實防疫中元普度規模縮小，強調誠意不打折。圖／台南市政府提供
台南市政府落實防疫中元普度規模縮小，強調誠意不打折。圖／台南市政府提供

台南市政府今近午在民治市政中心辦理中元聯合普度祈福祭典，市長黃偉哲率領各局處首長等人祭拜，市府表示，因應防疫祭祀規模縮小，但心意不變，普度部分食物，也會捐送南市實物愛心銀行實體店面。

市府表示，不同往年普度時，市府全員參與熱鬧氣氛，今年秘書處特別依照防疫規定，除於大樓派員管制落實實聯制、量體溫、全程戴口罩之外，另也指派專人於現場消毒，各局處僅指派1至2人(含首長或主管)參加，立委賴惠員及市議員沈家鳳也參與，祭祀規模縮小，但同仁心意不變。

秘書處表示，為順應環保潮流，落實低碳城市願景，響應「以功代金」或「以米代金」等政策，儀式中僅由黃偉哲代表市府員工上香，其他首長(主管)用雙手虔誠敬拜，減少金紙焚燒降低空汙。今普渡部分食物，也會捐送南市實物愛心銀行實體店面，以救助南市弱勢民眾。

愛心 黃偉哲 口罩

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