挺過乾旱、雨災 雲林「綠寶石」大斗六文旦9月上市

雲林縣文旦產區主要集中在斗六市、古坑鄉等地，總面積超過200多公頃，每年產量逾5000公噸；其中名聞遐邇的大斗六地區文旦，目前陸續進入採收期。斗六市果農朱清輝說，今年甜度與質量皆不失往年水準，不過他坦言疫情多少有影響到內銷及外銷市場，農民仍引頸期盼繼續透過禮盒推廣精緻文旦，將最好的果品送到消費者手中。

斗六市公所表示，果農已將極端氣候帶來的影響視為正常氣候，多年來努力以栽種技術克服大自然挑戰，今年歷經乾旱缺水與連續大雨的波及，要產出優質文旦無疑增加困難度，不過果農仍有經驗的排除萬難，今年果品相對優質，值得大眾期待。

朱清輝說，今年缺水時，因農民在園內都有預備口井，水源部分可克服，而梅雨季晚到，確實令大家擔憂「柚子吃太多雨水、甜度會變淡」，不過由於果農種植經驗都相當豐富，預估只要多幾天時間辭水（消水），甜度仍在11度以上，果肉軟Q還會回甘。

朱清輝多年前也在園區內布建地下排水系統，他說，地表雨水隨溝道流出去後，上層約100公分土層會往下滲到溝道，從溝道排至外區集中井後，以定時抽水排出，因此園內看不到水漬或積水痕跡；其他果農也有設置自動排水系統。

朱清輝說，疫情多少有衝擊到內銷及外銷市場，內銷整體價格波動不大，實際的市場價格需待大量採收後才會明朗；外銷市場他目前計畫出口至中國大陸線，但恐有塞港及相對運輸成本增加等問題需克服。