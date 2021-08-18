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疫情降開放水域遊憩 台南首場8/21葫蘆埤FUN心划

中央社 / 台南18日電

疫情趨緩，疾管署宣布有條件解封部分水域活動，南市府推出「2021水域遊憩體驗活動」，首場21日在官田葫蘆埤公園舉行，體驗獨木舟、立式划槳、風箏衝浪等水上休閒活動。

為振興觀光產業，台南市政府自21日至11月14日間推出「2021水域遊憩體驗活動」，首場21日在官田區葫蘆埤自然公園熱鬧展開；緊接著9、10、11月分別在南區黃金海岸、柳營區德元埤荷蘭村、新營區天鵝湖公園及新化區虎頭埤風景區等水域陸續登場。

台南市長黃偉哲今天出席葫蘆埤自然公園宣傳記者會及體驗獨木舟，他說，台南是重視親水及水域安全的城市，歡迎大家在落實防疫措施前提下，開心體驗獨木舟、立式划槳、風箏衝浪、家庭式龍舟板等水上休閒活動，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩後，在遵循防疫指引下，藉由水域活動舒放身心。

觀旅局說明，「2021台南市水域遊憩體驗活動」共規劃22天、126梯次多元水域遊憩體驗活動，提供獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板，以及專屬黃金海岸的風箏衝浪。此外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，除黃金海岸場次外，只要事先向承辦單位聯繫，活動每梯次都為身障及弱勢朋友提供優先體驗服務。

活動報名採網路實名預約，報名時間為每場活動舉行前12日的中午12時開放報名，直至活動前5日中午12時停止預約。相關活動訊息可至「台南旅遊網」或活動臉書查詢。

觀旅局長郭貞慧指出，水域遊憩體驗活動結合水域安全宣導及無動力載具體驗，疫情期間參與人員都須落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，同時也會做好防溺確保，水上活動操舟均間隔1公尺以上社交距離。

這次體驗活動南市府委託國立高雄科技大學承辦，學校團隊具豐富水域遊憩活動經驗，聘請的教練均有專業合格執照及多年實務經驗，活動全程為參與民眾投保意外責任險，且出動救生艇待命，現場也有活動教練及救生人員守護。

獨木舟 社交距離 疫情

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