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文化路夜市畫藍色「攤販整齊線」 業者:擺攤空間縮水

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出文化路夜市重鋪路面前後的對比照片。圖／翻攝「勇媽阿惠 - 黃敏惠」臉書粉專
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出文化路夜市重鋪路面前後的對比照片。圖／翻攝「勇媽阿惠 - 黃敏惠」臉書粉專

嘉義市文化路夜市的路面重新刨鋪昨天完工，市府也於路邊畫設藍色「攤販整齊線」，寫明「設攤時段下午5點到早上6點」，據指，原本該線為白色粗線，但鮮少人知才改藍色。議員鄭光宏認為，有統一規範攤商間較不會為誰擺較出去而爭執；攤商則說，空間比之前少50公分，將再反映。

市府建設處表示，攤販整齊線以前有經討論，規定為水溝往外200公分，但有攤販會擺到快慢車道分隔的白線，此次快慢車道分隔線取消，改畫藍色線，讓攤有標準可依循，空間應沒少，是以前違規使用。

文化路夜市趁疫情警戒期間，完成電纜下地、自來水管線汰舊，更難得全面路段刨除重鋪，標線上也有修正，包括路中間雙黃線實線變單線、人行的斑馬線去除原本綠底，路邊部分，取消快慢車道分隔白線及攤販整齊線的粗白線，改為藍色攤販整齊線、白色道路邊線。

文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，原本攤販整齊線的距路邊有250公分，現新的藍線只有200公分，縮水50公分，會讓攤商變很難擺，對他們很不利，會再跟建設處討論要如何改善。

販賣手機配件的鄧姓攤商，今也示意以往夜間擺攤位置，會比藍線更出去，她認為有畫線有標準值，但空間變小，擺攤的人恐變少。

議員鄭光宏說，以往常見攤販可能為誰擺比較出去而吵架，且壓縮汽、機車、行人通行的空間，現在畫藍線有統一的規範，讓攤商之間不會為此事吵架，維護逛街品質，市府稽查也於法有據；他也讚賞，過去攤商做生意難整頓，市府趁疫情讓電纜線下地、重鋪柏油路、重畫標線，也會整頓違規招牌，這2、3個月文化路改變顯而易見。

嘉市文化路夜市的鄧姓攤商手比出原本夜間擺攤的位置。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市的鄧姓攤商手比出原本夜間擺攤的位置。記者林伯驊／攝影
文化路夜市路面重鋪前後，原本顏色黯淡的斑馬線也重畫。圖／翻攝「勇媽阿惠 - 黃敏惠」臉書粉專
文化路夜市路面重鋪前後，原本顏色黯淡的斑馬線也重畫。圖／翻攝「勇媽阿惠 - 黃敏惠」臉書粉專
嘉市文化路夜市，重新畫上藍色的攤販整齊線。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市，重新畫上藍色的攤販整齊線。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市的藍色攤販整齊線，寫明「設攤時段下午5點到早上6點」。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市的藍色攤販整齊線，寫明「設攤時段下午5點到早上6點」。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市重新刨鋪柏油路，畫上藍色的攤販整齊線。記者林伯驊／攝影
嘉市文化路夜市重新刨鋪柏油路，畫上藍色的攤販整齊線。記者林伯驊／攝影

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