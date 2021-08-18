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文化路夜市畫藍色「攤販整齊線」 業者:擺攤空間縮水
嘉義市文化路夜市的路面重新刨鋪昨天完工，市府也於路邊畫設藍色「攤販整齊線」，寫明「設攤時段下午5點到早上6點」，據指，原本該線為白色粗線，但鮮少人知才改藍色。議員鄭光宏認為，有統一規範攤商間較不會為誰擺較出去而爭執；攤商則說，空間比之前少50公分，將再反映。
市府建設處表示，攤販整齊線以前有經討論，規定為水溝往外200公分，但有攤販會擺到快慢車道分隔的白線，此次快慢車道分隔線取消，改畫藍色線，讓攤有標準可依循，空間應沒少，是以前違規使用。
文化路夜市趁疫情警戒期間，完成電纜下地、自來水管線汰舊，更難得全面路段刨除重鋪，標線上也有修正，包括路中間雙黃線實線變單線、人行的斑馬線去除原本綠底，路邊部分，取消快慢車道分隔白線及攤販整齊線的粗白線，改為藍色攤販整齊線、白色道路邊線。
文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，原本攤販整齊線的距路邊有250公分，現新的藍線只有200公分，縮水50公分，會讓攤商變很難擺，對他們很不利，會再跟建設處討論要如何改善。
販賣手機配件的鄧姓攤商，今也示意以往夜間擺攤位置，會比藍線更出去，她認為有畫線有標準值，但空間變小，擺攤的人恐變少。
議員鄭光宏說，以往常見攤販可能為誰擺比較出去而吵架，且壓縮汽、機車、行人通行的空間，現在畫藍線有統一的規範，讓攤商之間不會為此事吵架，維護逛街品質，市府稽查也於法有據；他也讚賞，過去攤商做生意難整頓，市府趁疫情讓電纜線下地、重鋪柏油路、重畫標線，也會整頓違規招牌，這2、3個月文化路改變顯而易見。
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