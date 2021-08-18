台南市水域遊憩體驗登場126梯次 黃偉哲：歡迎舒展身心

台南市水域遊憩體驗活動，將從8月21日（周六）在官田區葫蘆埤自然公園」登場，緊接著在9、10、11月也分別在南區黃金海岸、柳營區德元埤荷蘭村、新營區天鵝湖公園及新化區虎頭埤風景區共126梯次，長達22天，市長黃偉哲表示，今年碰到疫情，希望藉著水域活動，可以舒放身心。在水域玩一定是開闊的地方，空氣流通，大家可以比較輕鬆地活動。

黃偉哲表示，日前已經開放游泳池的訓練用室內泳池，室外對民眾的開放，遵循中央流行疫情指揮中心的防疫指引，但是在戶外的部分，就可以好好的玩一玩。從事水域活動，第一要重視安全，第二重視防疫，這是很重要的，尤其現在七月，大家玩水的時候注意安全會比較好。

因為疫情的關係，在水域這部分還是會要求加強防疫，遊憩的話如果旁邊沒有人的話，口罩是不是要戴，可以就比較寬鬆一點點，如果是旁邊有人，譬如說雙人操艇的話，那可能還是要戴著口罩會比較好，但在戶外就是比較輕鬆。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，每年辦理的水域遊憩體驗活動，結合水域安全宣導及無動力載具體驗，在疫情期間要做好打疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防疫工作外，同時也要做好防溺措施。

這次活動採網路實名報名機制，且在水上活動操舟，均可保持1公尺以上的安全社交距離，是防疫期間非常合適的休閒活動。希望大家透過活動的參與，對於水域安全能更有進一步的認識，也能從水域的視角，欣賞臺南各景區的美。

台南市水域遊憩體驗活動在8月21日、22日、28日、29日、30日及9月4日、5日配合「葫蘆埤自然公園童趣節」在葫蘆埤自然公園。

9月18日、19日於南區黃金海岸；10月9日至11日、16日、17日配合「德元埤荷蘭村風車節」於柳營區德元埤荷蘭村；10月23日、24日、30日、31日於新營區天鵝湖公園；11月6日、7日、13日、14日配合於新化區虎頭埤風景區舉辦，總計22天，辦理126梯次多元水域遊憩體驗活動，提供獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板及專屬於黃金海岸的風箏衝浪，讓民眾在水上享受台南的夏日與美景。

另外為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，除黃金海岸場次外，只要事先向承辦單位聯繫，活動每梯次都為身障及弱勢朋友提供優先體驗之服務。

體驗活動委託國立高雄科技大學承辦，聘請的教練均有專業合格執照及多年實務經驗。活動全程均為參與體驗民眾投保意外責任險，且出動救生艇待命，協助救生工作，現場也有活動教練及救生人員戒護。活動首次由聯發國際餐飲歇腳亭門市，提供免費飲料兌換券讓參與民眾享用。