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2021「in台南 無影藏」 20部入圍影片揭曉

中央社 / 台南18日電

台南市文化資產管理處今天公布2021「in台南‧無影藏－台南市文化資產影像競賽」20部入圍影片，預定10月下旬揭曉9部得獎作品，11月線上上架。

台南市文化資產管理處今天指出，2年1度的「in台南‧無影藏－台南市文化資產影像競賽」今年邁入第4屆，參賽影片近150部創下新高，創作風格、題材及影片類型多元，舉凡歌仔戲、南管、教堂建築、老戲院、剪黏、鑿花、鴿笭及在地信仰等，涵蓋傳統表演藝術、工藝、民俗、古蹟、歷史建築等有形與無形文化資產。

此外，今年動畫片及劇情片投件數大增，占總徵件數4成，其餘6成是紀錄片，創作者來自全國各地及馬來西亞、中國等，不分國籍、職業、年齡與背景，創作出多元的台南文資影像故事。

文資處表示，「in台南‧無影藏」競賽，主要透過專業影片敘事，尋找認識文資新方式，提供深度討論文資可能性，讓人有感於台南文史面向豐富多元，10年、30年、甚至更久之後，這些影像將成為珍貴文化資產。

「in台南‧無影藏」預定9月下旬展開全國巡迴放映座談，「文資馬拉松」看片活動將招募至少50人擔任看片評審，票選出「最佳觀眾獎」；10月下旬頒獎時再公布9部得獎作品，11月和線上影音平台合作上架得獎影片。

2021「in台南‧無影藏」20部入圍影片，分別是動畫類「手捏子」、「壹零捌足」；劇情類「這一站‧將軍－我的愛」、「文差」、「牽亡」；紀錄類「醉甜」、「宿譜」、「永遠的竹藝達人，記錄莫永崇」、「大菜市」、「百年黃家 風華再現」、「孫厝寮的紅腳笭」、「從想像到落實－菁寮聖十字架堂的建築與圖說」、「大道之行集和蜈蚣」、「上帝公請阿立祖看戲」、「舊城東安之戲裡乾坤」、「是什麼改變了店仔口」、「我會記得你」、「剪黏匠師傳奇－王武雄」、「太保討三板‧金獅謝一願」、「穿過書牆的那一道光」。

文化資產 歷史建築 動畫

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