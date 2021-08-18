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斥資3億6千餘萬 新營長榮、金華路優質化完工
台南市政府向中央爭取3億6500餘萬元，進行新營區金華路及長榮路道路優質化工程，歷經1年半施工，今上午辦理完工典禮，這項工程也是市府相關路平工程中經費最高者，宣示市府對溪北大新營地區建設重視。
完工典禮安排在新營體育場停車場舉行，市長黃偉哲、內政部營建署長吳欣修、立委賴惠員、水利局長韓榮華、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、新營區長翁振祥等人出席。
工務局長蘇金安簡報時表示，工程總經費3億6千585萬3千元的「台南市新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，長榮路改善寬度30公尺、長度4179公尺及金華路寬度40公尺、長度2227公尺，工程在2019年11月底開工，今年5月28日竣工。
台南市長黃偉哲說，市府發展溪北，顧及新營區行車與用路人安全，爭取前瞻計畫補助，打造金華路及長榮路以人為本優質道路與環境；一年多工程期，歷經交通黑暗期，感謝鄉親們諒解、配合。
他指出，國家圖書館南部分館已定案坐落新營區，金華路及長榮路為其周邊主要道路，工務局完成以人為本的道路環境優質化，已提前為國圖南館的文化及休閒「鋪路」，大大提升溪北新營文化素質及生活品質。
工務局說，長榮路為連接新營交流道與市區間的重要都市外環道路，而金華路兩側多為住宅區，針對新營體育場與家樂福商圈周邊重要路口，結合國圖南館周邊人行道景觀營造友善人本環境，設置Z字型行人穿越道及庇護島，藉由在道路分隔島留設行人待停區域，就是要保障行人的安全。
此外，針對金華路重要路口處人行道加寬，並於機慢車道設置交通寧靜區限速30公里，促使通過的車輛必須減慢速度，藉此提升當地居民生活品質與交通安全。
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