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南市南門路路平改善工程 洗刷爛路污名

中央社 / 台南18日電

台南市連結中西區及南區主要道路之一的南門路，由於人車頻繁、污水管線施工，造成路面龜裂，還遭網路票選台南市20大爛路排行榜第1名。南市府近期進行路平專案洗刷爛路污名。

南門路是交匯湯德章紀念公園圓環的七路之一，也是通往孔廟、安平觀光區重要道路；另外，南門路向南通往水交社文創園區、中職棒球場，往北轉健康路通體育園區及東區，附近更有國高中及大學等多所學校，地理位置十分重要，道路品質受到民眾重視。

台南市政府工務局表示，南門路早已納入路平專案要進行路面改善，但考量避免重復施工，計畫待污水工程完成後再進場執行施作，以致補丁道路遭民眾埋怨。

南門路路平改善工程在今年3月即已完成發包作業，改善長度(建業街口至大成路口)約1.5公里，工程經費新台幣1120萬元；日前污水管線工程完成，工務局也立刻準備進場施工。

工務局養護工程科表示，南門路路面刨鋪改善工程自8月22日至30日施作。工程內容包含130個孔蓋下地、路面高程及洩水坡度調整改善；預計22日至30日夜間10時到隔天清晨6時進行施工。

施工期間路段採單側封閉，另側雙向通車，遇雨順延，工務局提醒屆時用路人行經該路段時，為免交通壅塞，提前改道或減速慢行以維行車平安。

污水 路平專案

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