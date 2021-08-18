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廢棄汽機車霸占道路要不得 南市環局來硬的

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市取締任意丟棄的無牌照汽機車，以維市容景觀。圖／南市環保局提供
台南市取締任意丟棄的無牌照汽機車，以維市容景觀。圖／南市環保局提供

台南市環保局大力取締廢棄汽機車占用道路，今年1至6月共張貼廢棄車輛通知單1670件，共拖吊移置883件，違規情形以永康區最多，其次為中西、安平及南區，環保局長謝世傑表示，不容車主為一己之便而任意棄置汽機車，會持續並強力取締。

環保局表示，1670件張貼廢棄車輛通知單的件數中，汽車430件、機車1240件，另遭拖吊汽機車中，以機車792件最多。謝世傑說，將損壞、髒汙、銹蝕等無法使用的汽、機車隨意棄置街道巷弄、無人空地、空屋旁或公寓大樓附近騎樓，嚴重影響用路人權益及環境衛生等問題，請市民朋友不要為了方便而任意棄置，破壞市容景觀。

巡查人員查報無牌廢棄車輛時，常有車主主張個人財產權，與巡查人員發生糾紛或衝突，不少人都有遭車主謾罵或威脅的經驗，讓巡查人員倍感無奈。

謝世傑指出，廢棄車輛除由環保局巡查人員主動查報外，民眾若發現馬路邊及免費停車場裡有遭無牌車輛占用情形，可於環保局網站「髒亂點通報系統」檢舉。目前為止，被張貼通知單的件數中有許多都是民眾主動通報，顯見大眾對環境的高度重視。車輛移置所產生的移置費，一律由車主負擔，請車主勿隨意棄置廢棄車輛。

台南市無牌照廢棄車輛的檢舉電話電話06-2686660，有牌照的廢棄車輛請通報警察局交通隊。另有任何問題可直接撥打1999洽詢。

車主 警察

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