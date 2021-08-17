認養分隔島竟設「圈狀宗教造型物」 嘉義某宮廟遭檢舉

嘉義市西區友愛路某間宮廟前方的馬路或分隔島，被目擊有人員不定期在白天或晚上「繞圈圈」，且分隔島上有圈圈狀設施；市府工務處今天前往查看，發現廟方雖有認養分隔島的綠帶，卻涉私設其他造型物，還有在認養範圍外堆置物品，已要求限期清除。

市府工務處指出，接獲民眾檢舉指出，分隔島綠帶上疑似設置宗教造型物，今前往勘查並勸導，廟方態度良好，表明願意自行移除不當雜物、設施，市府給予2周期限，否則將依法強制清除。

廟方今天已陸續拆除鴿籠等鐵件、木棧板等。

工務處表示，該宮廟認養分隔島綠美化，範圍為長60公尺乘以寬6.6公尺，但經勘查發現，私自增設其他的造型物，已經超出原本認養計畫書的內容，也沒通知市府相關單位，請廟方依認養契約規定來改善。