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認養分隔島竟設「圈狀宗教造型物」 嘉義某宮廟遭檢舉

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市友愛路的某間宮廟，遭檢舉疑在前方的分隔島綠帶上私設宗教造型物。圖／翻攝臉書粉專綠豆嘉義人
嘉義市友愛路的某間宮廟，遭檢舉疑在前方的分隔島綠帶上私設宗教造型物。圖／翻攝臉書粉專綠豆嘉義人

嘉義市西區友愛路某間宮廟前方的馬路或分隔島，被目擊有人員不定期在白天或晚上「繞圈圈」，且分隔島上有圈圈狀設施；市府工務處今天前往查看，發現廟方雖有認養分隔島的綠帶，卻涉私設其他造型物，還有在認養範圍外堆置物品，已要求限期清除。

市府工務處指出，接獲民眾檢舉指出，分隔島綠帶上疑似設置宗教造型物，今前往勘查並勸導，廟方態度良好，表明願意自行移除不當雜物、設施，市府給予2周期限，否則將依法強制清除。

廟方今天已陸續拆除鴿籠等鐵件、木棧板等。

工務處表示，該宮廟認養分隔島綠美化，範圍為長60公尺乘以寬6.6公尺，但經勘查發現，私自增設其他的造型物，已經超出原本認養計畫書的內容，也沒通知市府相關單位，請廟方依認養契約規定來改善。

工務處也發現，認養範圍之外宮廟有擺放、設置私人物品占用，都已要求廟方須限期恢復原狀，否則將依法強制清除。

嘉義市友愛路某間宮廟涉占用分隔島的綠帶，今天被勸導後已清除部分。圖／嘉義市政府提供
嘉義市友愛路某間宮廟涉占用分隔島的綠帶，今天被勸導後已清除部分。圖／嘉義市政府提供
嘉義市友愛路的某間宮廟，有民眾目擊常有人員在前方的分隔島綠帶上繞圈圈，並檢舉疑私設宗教造型物。圖／翻攝臉書粉專綠豆嘉義人
嘉義市友愛路的某間宮廟，有民眾目擊常有人員在前方的分隔島綠帶上繞圈圈，並檢舉疑私設宗教造型物。圖／翻攝臉書粉專綠豆嘉義人
嘉義市政府稽查發現友愛路某間宮廟，涉將鳥籠、木棧板等占用分隔島的綠帶。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府稽查發現友愛路某間宮廟，涉將鳥籠、木棧板等占用分隔島的綠帶。圖／嘉義市政府提供

認養 綠美化 嘉義

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