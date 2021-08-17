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豪雨地震頻繁 嘉縣太平雲梯宣布明起休園兩周

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
太平雲梯宣布明天起休園兩周。圖／阿里山風景管理處提供
太平雲梯宣布明天起休園兩周。圖／阿里山風景管理處提供

嘉義縣近日豪雨不斷，山區道路多處坍方，阿里山國家風景區管理處宣布關閉太平雲梯兩周，8月18日至9月1日將休園進行安全檢測，該期間不開放登梯，若檢測工作受天候影響延長或提前改變施工期間，將另行公布。

阿管處表示，轄下吊橋數量超過22座，為維護旅客旅遊安全，每年會委託專業技術團隊辦理安全檢測作業，近兩週颱風及大豪雨不斷，加上地震頻繁，為避免災情引發橋梁設施安全疑慮，將針對太平雲梯、轄內吊橋及步道等之服務設施進行全面檢查，確保遊客在使用設施時能安全無虞。

太平雲梯自2017年9月開放以來，深受遊客喜愛，上周在二級警戒陰影壟罩下，仍吸引2368人前往觀光旅遊，但阿管處也提醒遊客，到太平老街或周遭景點旅遊時，仍須遵守防疫措施。民眾可上太平雲梯官網欣賞現場即時畫面。

太平雲梯宣布明天起休園兩周。圖／阿里山風景管理處提供
太平雲梯宣布明天起休園兩周。圖／阿里山風景管理處提供

太平雲梯 吊橋 豪雨

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