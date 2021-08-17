影／《斯卡羅》岸內糖廠影城開箱 美術總監帶路搶先看

公視大河劇《斯卡羅》在台南市鹽水岸內糖廠影視基地打造清代台灣府城場景拍攝，《斯卡羅》美術總監許英光今天在片場導覽，劇中蝶妹和萬巴德醫師工作的海關醫館等拍片場景也隨之開箱曝光；文化局長葉澤山表示已規畫在10月對一般民眾開放，採預約報名，預計9月中旬公布。

許英光說，《斯卡羅》基地內的府城場景，全區有3條街及一座城門，房屋有42棟，可陳設的店面則有63間，在第1集就已出現台南府城的樣貌，包括李仙得從安平港下船走到府城街上，及劇中女主角蝶妹上班、學習英文的海關醫館等，搭設都是依成大教授的研究資料搭建，重現1867年、150年前的府城，片場中出現的店名、路上招牌的字體、牆上貼的文宣都是當年就有的，在片場重現。

在《斯卡羅》基地內的海關醫館是兩進的建築，許英光說，主要是當時民眾都看中醫很怕西醫，海關醫館的萬巴德醫師將診療間設在2進（後棟），第1進（前棟）則和一般的住家一樣，前後進中間還設計天井，有一口井及移植一棵茄苳樹，蝶妹會在這裡打水，現在是假的擺設，未來希望能夠有井水。

《斯卡羅》是岸內糖廠影視基地第1部歷史劇，隨著《斯卡羅》播出，目前民眾對岸內糖廠影視基地的詢問度也非常高，台南市文化局準備對外開放，目前許英光也在負責布置，海關醫館將展示《斯卡羅》的劇照展，預計8月底就會布置完成，也會有文字化的介紹與QR CODE。

台南市文化局長葉澤山表示，岸內糖廠影視基地9月將先開放給影視業者踏查，另也會推出在地居民、社區團體、影視相關科系師生限定的參觀團，採預約申請，是首度開放「清代府城街廓」場景供參觀，一般民眾可參加10月初推出的小旅行。