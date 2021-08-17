鹽水岸內糖廠打造斯卡羅場景 南台灣優質影視基地

行政院長蘇貞昌今天視察鹽水岸內糖廠影視基地，這處基地是正熱播的台灣歷史劇「斯卡羅」的台南片場，台南市政府期望未來4年再爭取11.1億元經費，打造南台灣優質影視基地。

位於鹽水區的岸內糖廠影視基地，是全台首座由中央與地方政府合作發展的影視基地，以歷史時代場景為定位，南市府自民國107年向文化部爭取經費新台幣1.2億元，加上市府自籌1.2億元，第1期總共投入2.4億元將閒置多年的岸內糖廠開發成專業的影視基地。公視史詩旗艦劇「斯卡羅」就是在基地內首座時代場景「清代漢人市街」拍攝，也是台南影視基地的第一齣歷史劇。

台南市政府文化局表示，「清代漢人市街」在「斯卡羅」拍攝後，緊接著由民視「嘉慶君遊台灣」劇組借用拍攝；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，三立電視台「戲說台灣」也將進場拍攝。

依文化局資料，影視基地占地約10公頃，第一期計畫已完成首座時代場景「清代漢人市街」，重現明清時期台灣府城街坊及閩南式建築等街廓樣貌，並整修糖廠舊辦公樓空間，提供劇組彈性作為辦公室、梳妝間、服裝間及演員休息室等用途；第二座時代場景「日治時期榮町」及「糖廠舊倉庫及辦公樓修復」工程，也將於今年底陸續完工。

文化局長葉澤山說，南市府今年爭取經費9000萬元（中央補助6300萬、南市府自籌2700萬）將投入第二座時代場景擴建及軟硬體建設，並期望未來4年再爭取11.1億元經費（中央補助7.77億、市府自籌3.33億），打造南台灣優質影視基地，帶動國內影視作品創新發展及多元產出。