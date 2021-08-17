大雨過後馬路受損嚴重 營建署會勘雲林40條道路待修
雲林縣斗南鎮、林內鄉合計30多條道路老舊損壞，尤其在大雨過後，破損更嚴重，立委劉建國今天會同營建署長吳欣修，及林內鄉長張維崢、斗南鎮代主席陳麗蘭及多位村里長，到斗南、林內一口氣會勘近40條道路，發現許多道路路面損壞嚴重，署長當場允諾將全面協助修復。
一行人先勘查斗南興國路、信義路、正福路、光榮路、永安街、文元街、大成路及長安路一段等多條道路以及新興宮前里民活動廣場，許多路面不是破損就是裂縫累累，概估修復經費約3900萬。
隨後轉往林內鄉，鄉長張維崢表示，透過前瞻該鄉規畫「林內鄉周邊道路鋪面改善工程」案，對鄉內年久失修具危險性的道路進行改善，共列出33條路段，預估經費約5880萬。
劉建國表示，近來大雨多，道路下陷受損層出不窮，讓原本老舊失修的道路雪上加霜，希望透過前瞻計畫由中央出面協助，還給民眾安全回家的路。吳署長當場允諾會全力協助，同時除修繕安全、也要美觀，以營造美好又安全的道路空間。
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