大雨過後馬路受損嚴重 營建署會勘雲林40條道路待修

雲林縣斗南鎮、林內鄉合計30多條道路老舊損壞，尤其在大雨過後，破損更嚴重，立委劉建國今天會同營建署長吳欣修，及林內鄉長張維崢、斗南鎮代主席陳麗蘭及多位村里長，到斗南、林內一口氣會勘近40條道路，發現許多道路路面損壞嚴重，署長當場允諾將全面協助修復。

一行人先勘查斗南興國路、信義路、正福路、光榮路、永安街、文元街、大成路及長安路一段等多條道路以及新興宮前里民活動廣場，許多路面不是破損就是裂縫累累，概估修復經費約3900萬。

隨後轉往林內鄉，鄉長張維崢表示，透過前瞻該鄉規畫「林內鄉周邊道路鋪面改善工程」案，對鄉內年久失修具危險性的道路進行改善，共列出33條路段，預估經費約5880萬。