快訊

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

大雨後各地道路破損累累 雲林水林鄉民憂出現天坑

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委蘇治芬指著腳說，淹水時大溝村路的積水及膝，根本無法通行。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬指著腳說，淹水時大溝村路的積水及膝，根本無法通行。記者蔡維斌／攝影

雨後各地道路到處損壞累累，擔心天坑在雲林出現，立委蘇治芬會同農田水利署勘查水林鄉道路破損情況，尖山村通往大溝村1公里多道路破損不堪，村民說騎車像坐彈簧床，農水署當場開說明會，當地數十名村民當場表決，同意決定變更設計把兩村之間的路墊高20到30公分，讓道路不再像臉盆，遇雨滿水成災，還給農民一條安全回家的道路。

蘇治芬今天會同農田水利署副署長林國華等人，會勘多條重劃區道路，並到8月水災最嚴重的水林鄉大灘村和尖山村一帶勘查受災道路，水林鄉長林山埜說，該路是兩村往來主要道路，被積水沖刷滿目瘡痍，損壞特別嚴重，村民擔心哪天塌陷出現天坑，不堪設想。

蘇治芬也說，當時勘災該地區淹水深達50公分，根本無法通行，主要因地勢低，大雨時該路就像臉盆一般，鄰近的水都流到此匯集，路面不勘滾滾流水翻攪，破損不勘，她認為光只修復路面，無法抵擋再次淹水，她希望整條路墊高。

村民也不滿地說，每次下雨就因路不通，讓兩村像被隔離，水退了騎車又像坐彈簧床，再不墊高光修路面「沒效啦！」。村民當場表決一致要求墊高。副署長林國華從善如流當場場允諾將變更設計，將該路1.5公里全墊高30到40公分，讓積水不再侵犯，總經費約五百多萬元，預計年底前動工。

蘇治芬表示，農委會補助農路改善工程包含萬興、尖山、扶朝、北港、春牛埔東等重劃區，將改善約4000公尺總經費1500多萬元，她強調，從各地災情看來，光整治大排已無法因應氣候變遷，搭配滯洪池方可治本，將再與水利署研究如何把農田排水與區域大排搭配滯洪池作「數流匯合」的整體規劃，讓水患一勞永逸。

大雨過後各地道路破損累累，到處坑洞，水林鄉長許山埜擔心若再不修，恐會出現天坑在水林。記者蔡維斌／攝影
大雨過後各地道路破損累累，到處坑洞，水林鄉長許山埜擔心若再不修，恐會出現天坑在水林。記者蔡維斌／攝影
農水署副署長林國華說明農地重劃道路的修復概況。記者蔡維斌／攝影
農水署副署長林國華說明農地重劃道路的修復概況。記者蔡維斌／攝影
雨後各地道路損壞嚴重，立委蘇治芬會同農水署副署長林國華會勘各農地重劃區道路，水林鄉大溝村民在說明會上一致表決通過要求變更設計把道路墊高。記者蔡維斌／攝影
雨後各地道路損壞嚴重，立委蘇治芬會同農水署副署長林國華會勘各農地重劃區道路，水林鄉大溝村民在說明會上一致表決通過要求變更設計把道路墊高。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 水利署 天坑

延伸閱讀

魚塭水質被雨水沖淡文蛤死亡慘重 農委會啟動現金救助

蘇治芬指張麗善縱弟濫墾國有地 雲縣府：已裁處

斗六山區疑濫墾發生土石流 立委官員會勘要求依法查辦

水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

相關新聞

天坑原因找到了！嘉市芳安路坑洞已回填 新民路今開挖

嘉義市西區新民路483號民宅前的道路，及東區的芳安路、信興街口，昨天下午接連出現「天坑」，直徑都超過1公尺，幸好皆無人、...

農委會耗資21億南遷茶改總廠 蘇貞昌今南下宣布喜訊

中南部近年茶葉產量大增，農委會計耗資21億餘元，將茶業改良總廠由桃園南遷至嘉義縣番路鄉，行政院長蘇貞昌今天南下宣布喜訊，...

蘇貞昌到故宮南院喊「台灣雙故宮」 促二館加速興建

嘉義縣故宮南院將於湖畔區興建二館，預計明年工程發包及施工、最快2026年底試營運，今天行政院長蘇貞昌來視察，認為室內特殊...

疫情衝擊弱勢 台南實物愛心銀行今年助近兩萬人次

疫情期間許多人生活陷入困境，台南市公私合力的實物愛心銀行發揮極大的助力，今年到7月底，已幫助1萬8千多人次度難關，國際獅...

他智能障礙卻活出精采 拿下明年特奧國手資格

台南市長黃偉哲今天頒獎表揚獲得總統教育獎的17名學生，他們當中有的一生下來就雙耳聽不見，但靠著努力，拿下聽障朗讀比賽第一...

「沒工作 要薪水」台南舞廳業者盼開放營業舉標語陳情

「沒薪水，要工作!」台南市多家娛樂場所業者籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」，取得社會局立案證書，今天在北區一家舞廳揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。