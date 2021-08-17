大雨後各地道路破損累累 雲林水林鄉民憂出現天坑
雨後各地道路到處損壞累累，擔心天坑在雲林出現，立委蘇治芬會同農田水利署勘查水林鄉道路破損情況，尖山村通往大溝村1公里多道路破損不堪，村民說騎車像坐彈簧床，農水署當場開說明會，當地數十名村民當場表決，同意決定變更設計把兩村之間的路墊高20到30公分，讓道路不再像臉盆，遇雨滿水成災，還給農民一條安全回家的道路。
蘇治芬今天會同農田水利署副署長林國華等人，會勘多條重劃區道路，並到8月水災最嚴重的水林鄉大灘村和尖山村一帶勘查受災道路，水林鄉長林山埜說，該路是兩村往來主要道路，被積水沖刷滿目瘡痍，損壞特別嚴重，村民擔心哪天塌陷出現天坑，不堪設想。
蘇治芬也說，當時勘災該地區淹水深達50公分，根本無法通行，主要因地勢低，大雨時該路就像臉盆一般，鄰近的水都流到此匯集，路面不勘滾滾流水翻攪，破損不勘，她認為光只修復路面，無法抵擋再次淹水，她希望整條路墊高。
村民也不滿地說，每次下雨就因路不通，讓兩村像被隔離，水退了騎車又像坐彈簧床，再不墊高光修路面「沒效啦！」。村民當場表決一致要求墊高。副署長林國華從善如流當場場允諾將變更設計，將該路1.5公里全墊高30到40公分，讓積水不再侵犯，總經費約五百多萬元，預計年底前動工。
蘇治芬表示，農委會補助農路改善工程包含萬興、尖山、扶朝、北港、春牛埔東等重劃區，將改善約4000公尺總經費1500多萬元，她強調，從各地災情看來，光整治大排已無法因應氣候變遷，搭配滯洪池方可治本，將再與水利署研究如何把農田排水與區域大排搭配滯洪池作「數流匯合」的整體規劃，讓水患一勞永逸。
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