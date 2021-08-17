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天坑原因找到了！嘉市芳安路坑洞已回填 新民路今開挖
嘉義市西區新民路483號民宅前的道路，及東區的芳安路、信興街口，昨天下午接連出現「天坑」，直徑都超過1公尺，幸好皆無人、車陷入，但地基都遭掏空。市府工務處昨天緊急先開挖芳安路的坑，確認是排水管的接頭鬆脫，已修復後回填；新民路的坑則疑「箱涵」出現裂縫，今天開挖。
工務處指出，坑洞與先前持續大雨確實有關係，因讓地下水位變高，水壓增強，而兩處坑洞的下方都有破損或漏洞，導致水持續挾帶泥沙灌入，才使地基逐漸遭掏空，最後崩塌，
工務處表示，芳安路、信興街口的坑約直徑1.6公尺、深度1公尺，昨天現場勘查後，發現路邊的集水井，與橫向排水管涵接頭脫落，造成路基淘空，昨天就直接開挖，完成修復，並且回填穩固路基；不過該坑洞的周邊今下午仍先圍住。
工務處也指，新民路483號民宅前方的道路坑洞，研判可能是中央分隔島下方的雨水箱涵，接縫處有破損導致，昨天下午5點多先用低強度混凝土緊急回填，穩定路基，並覆蓋鐵板維護用路人安全；今天包商已進行開挖。
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