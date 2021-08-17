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蘇貞昌期許再創觀光熱潮 建設台灣雙故宮

中央社 / 嘉義縣17日電

行政院長蘇貞昌今天到國立故宮博物院南部院區，了解五分車延駛案帶動周邊觀光景點串連效益，蘇貞昌期許故宮深化在地連結，加速南院二館興建，建設台灣雙故宮。

蘇貞昌上午在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘和陳明文的陪同下到國立故宮博物院南部院區視察「蒜頭糖廠五分車延駛高鐵及串連故宮南院」計畫案進展，並聽取國立故宮博物院副院長黃永泰簡報。

蘇貞昌另外參觀南院「遠方的戰爭－清宮銅版戰圖特展」，對於每件文物都相當感興趣。

蘇貞昌今天讚賞故宮博物院長吳密察有行銷手法，讓參觀人次逐年攀升，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間逾百萬人次，今後要藉五倍券，讓參觀人潮再提升。

蘇貞昌也說，現在雖稱為故宮南院，但希望變成台灣雙故宮，且不只是嘉義的故宮，是從嘉義要讓世界看得到，建設台灣雙故宮、建設嘉義大公園。

蘇貞昌認為，興建二館期程花3年半過長，室內特殊裝修可不用等建物蓋好才進行設計，工程可以並進、縮短工期。

故宮南院二館占地4.24公頃、總經費新台幣24億2400萬元，作為博物館展示、修復及典藏空間、教育推廣等，目前細部設計，預計年底上網招標、明年3月完成工程發包及簽約，2025年9月完工驗收，預計2026年12月28日開館試營運。

故宮南院 蘇貞昌 嘉義

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