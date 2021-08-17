蘇貞昌到故宮南院喊「台灣雙故宮」 促二館加速興建

嘉義縣故宮南院將於湖畔區興建二館，預計明年工程發包及施工、最快2026年底試營運，今天行政院長蘇貞昌來視察，認為室內特殊裝修設計，可與主體施工同步進行，節省時間，蘇也另提，希望未來建設「台灣雙故宮」，從嘉義這個點讓世界看得到。

由於故宮博物院去年底傳恐改組隸屬文化部底下，從二級單位變三級單位，立委陳明文今天接著蘇貞昌後面致詞也說，不管未來組改以後，故宮是二級或三級單位，蘇院長今天宣布故宮南院就是台灣雙故宮，所以南院不會再降級。據了解，依組織，南院現為故宮博物院底下的南院處。

故宮南院今天指出，去年度即便遭遇疫情，參觀人次達105.5萬，反比前年增加，最高峰則是2016年剛開館的蜜月效益，達147.8萬人次。

故宮南院也表示，獲同意在本館旁邊興建二館，占地4.24公頃、總經費24億2400萬元，作為博物館展示、修復及典藏空間、教育推廣等，目前正進行細部設計，預計年底上網招標、明年3月完成工程發包及簽約，2025年9月完工驗收，接著會辦理室內特殊裝修及策展，預計2026年12月28日開館試營運。

關於蒜頭糖廠五分車延駛到故宮南院的規畫，南院認為有助於串聯景點、提昇交通運能、促進區域整體發展、擴大故宮外溢效益，會配合開發計畫變更、環差分析、提供月台路線土地、後續營運事宜。

蘇貞昌今天讚賞故宮博物院長吳密察有行銷手法，讓參觀人次前年76萬，去年疫情期間又提高超過百萬，之後要借五倍券，再讓參觀人潮提升。

蘇貞昌也說，現在稱為故宮南院，但希望變成台灣雙故宮，且不只嘉義的故宮，是從嘉義這點要讓世界看得到，建設台灣雙故宮、建設嘉義大公園都要並進並行，讓這裡發展起來，而興建2館期程要3年半，室內特殊裝修可不用等蓋好才進行設計，可以並進，就不用那麼久。