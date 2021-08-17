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疫情衝擊弱勢 台南實物愛心銀行今年助近兩萬人次
疫情期間許多人生活陷入困境，台南市公私合力的實物愛心銀行發揮極大的助力，今年到7月底，已幫助1萬8千多人次度難關，國際獅子會300 D-1區最近並捐贈一輛物資巡迴車，協助載送各界捐贈物資。
捐贈儀式上周（11日）在台南市實物愛心銀行溪北分行舉辦，國際獅子會300 D-1區總監林江和代表捐贈，台灣普力關懷協會理事長張慧芳代表受贈，並由副市長戴謙頒贈感謝狀。
市府社會局指出， 新冠肺炎疫情爆發迄今，部分民眾因此工時減少、甚至失業，生活頓時陷入困境，其中不乏需要請防疫照顧假的單親家庭，承受生活與經濟上的雙重壓力，台南市設在全市各處的10處實物愛心銀行，站在協助的第一線，有深刻的感受。
社會局表示，今年截至7月底，實物愛心銀行受贈物資達474萬9千餘元，共有1萬8099人次受益。
新營區實物愛心銀行溪北分行，目前由市府委託社團法人台灣普力關懷協會辦理，張慧芳表示，分行秉持市長黃偉哲「照顧弱勢優先」之施政理念，媒合國際獅子會捐贈物資巡迴車，幫助更多弱勢民眾及家庭渡過難關。
林江和則表示，巡迴車由各分會共同向國際獅子會美國總會申請補助購買，希望能幫助更多需要幫助的人。
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