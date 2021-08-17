他智能障礙卻活出精采 拿下明年特奧國手資格
台南市長黃偉哲今天頒獎表揚獲得總統教育獎的17名學生，他們當中有的一生下來就雙耳聽不見，但靠著努力，拿下聽障朗讀比賽第一名，還有雖然智能有障礙，卻找到生命的另一個出口，拿下明年冬季特奧國手選拔金牌，將代表台灣參賽，種種的生命故事都讓人動容。
黃偉哲表示，今年受到疫情影響，許多頒獎活動都取消，但總統教育獎仍照常，就是希望有更多人能看到得獎者的生命故事，激發其他的孩子學習，活出生命的光采。
教育局表示，今年共有17位學生獲選台南市總統教育獎，其中3人獲全國總統教育獎，5人獲總統教育獎的奮發向上獎，另外9人為優等。
其中獲得全國總統教育獎的分別是台南特教學校章雅芳、歸仁國中黃佑生及大成國小楊意訢；奮發向上獎分別是南新國中方子晏、後壁國中施秋萍、安慶國小張彥柏、岸內國小石喬羽及聖賢國小袁冠宇。
優等學生則為玉井國中黃巧昀、海佃國中莊素吟、中山國中翁沛恩、文賢國中楊博荃、新橋國小李柏橙、文昌國小戴佩薇、竹埔國小王姝云、永福國小盧懷宇及新進國小沈永翎。
其中獲全國獎的章雅芳從小有智能障礙，家庭資源卻不足，長期接受社會安置，但在逆境中卻仍保有積極主動的態度，盡力做好自己能做的，並看見別人的需要、懂得為身邊的人付出，且找到自己能發光發熱的舞台-花式滑冰。她堅持又努力不懈地練習，在賽場上成果斐然，參加2022冬季特奧選拔，榮獲雙人花式滑冰及110公尺競速雙金殊榮，將代表台灣參賽，為國爭光。
歸仁國中黃佑生為自閉症患者，對他來說，要和別人溝通、融入社會，是件非常困難的事，旁人看來微不足道的日常小事，卻是他每天的障礙與挑戰。他努力用文字及藝術搭起自己與人群間的橋梁，認真學習畫畫及鋼琴，在才藝競賽中屢獲佳績，更榮獲全國身心障礙者圖畫類國中組第一名。此外，他積極從事公益活動，回饋曾經幫助自己的醫療單位，在校亦主動協助班務、擔任志工。他克服身體障礙，更從自身的限制中貢獻出一己之力，相當令人欽佩。
大成國小楊意訢先天雙耳重度聽障，兩歲時開刀植入人工電子耳，3歲才學會說簡單的詞彙，為了讓她的口語發展能跟上同齡的小孩，家人帶著她南北奔波、積極求醫，密集的展開學語之路，她必須比別人付出更多時間與心力學習，才得以進入一般小學就讀，現在她的口語能力已追上同儕，更榮獲全國聽覺障礙國語文競賽南區初賽一般學校國小組朗讀第一名。此外，學業優異、擅長繪畫及國樂，積極學習、樂觀上進，不因身體缺陷而受限，活出屬於自己的精采。
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