他智能障礙卻活出精采 拿下明年特奧國手資格

台南市長黃偉哲今天頒獎表揚獲得總統教育獎的17名學生，他們當中有的一生下來就雙耳聽不見，但靠著努力，拿下聽障朗讀比賽第一名，還有雖然智能有障礙，卻找到生命的另一個出口，拿下明年冬季特奧國手選拔金牌，將代表台灣參賽，種種的生命故事都讓人動容。

黃偉哲表示，今年受到疫情影響，許多頒獎活動都取消，但總統教育獎仍照常，就是希望有更多人能看到得獎者的生命故事，激發其他的孩子學習，活出生命的光采。

教育局表示，今年共有17位學生獲選台南市總統教育獎，其中3人獲全國總統教育獎，5人獲總統教育獎的奮發向上獎，另外9人為優等。

其中獲得全國總統教育獎的分別是台南特教學校章雅芳、歸仁國中黃佑生及大成國小楊意訢；奮發向上獎分別是南新國中方子晏、後壁國中施秋萍、安慶國小張彥柏、岸內國小石喬羽及聖賢國小袁冠宇。

優等學生則為玉井國中黃巧昀、海佃國中莊素吟、中山國中翁沛恩、文賢國中楊博荃、新橋國小李柏橙、文昌國小戴佩薇、竹埔國小王姝云、永福國小盧懷宇及新進國小沈永翎。

其中獲全國獎的章雅芳從小有智能障礙，家庭資源卻不足，長期接受社會安置，但在逆境中卻仍保有積極主動的態度，盡力做好自己能做的，並看見別人的需要、懂得為身邊的人付出，且找到自己能發光發熱的舞台-花式滑冰。她堅持又努力不懈地練習，在賽場上成果斐然，參加2022冬季特奧選拔，榮獲雙人花式滑冰及110公尺競速雙金殊榮，將代表台灣參賽，為國爭光。

歸仁國中黃佑生為自閉症患者，對他來說，要和別人溝通、融入社會，是件非常困難的事，旁人看來微不足道的日常小事，卻是他每天的障礙與挑戰。他努力用文字及藝術搭起自己與人群間的橋梁，認真學習畫畫及鋼琴，在才藝競賽中屢獲佳績，更榮獲全國身心障礙者圖畫類國中組第一名。此外，他積極從事公益活動，回饋曾經幫助自己的醫療單位，在校亦主動協助班務、擔任志工。他克服身體障礙，更從自身的限制中貢獻出一己之力，相當令人欽佩。