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西南氣流豪大雨農損 台南預撥款2400萬救助

中央社 / 台南17日電

8月上旬西南氣流豪大雨，台南農損逾新台幣4000萬元，台南市政府今天預撥災損救助金逾2400萬元到各區公所，再立刻轉撥受災農民，協助恢復農業生產。

台南市長黃偉哲今天指出，行政院農業委員會11日公告台南的落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜，以及瓜果類、短期葉菜類等作物免現勘損失率。

黃偉哲表示，農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，都免現勘，其餘項目仍要有種植事實及災損20%才可救助。黃偉哲已指示從寬、從速、從簡協助受災農民。

農業局提醒，符合這次公告資格的農民19日前，向土地所在地公所提出申請，申辦時攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」；若是承租土地必須檢附有效期間內「土地委託經營或租賃契約書」。

民政局則表示，各區公所已加速勘查作業及認定災損，今天對認定災損農戶進行撥款作業，預定先行撥款金額約2420萬元，後續將對完成勘查認定案件進行撥款作業。

災損 農民 黃偉哲

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