快訊

副參謀總長赴美返國超帶香菸罰7千 國防部：隔離完約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「沒工作 要薪水」台南舞廳業者盼開放營業舉標語陳情

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市「舞廳大班、清潔等工作人員，大聲高喊舉著寫有「3個月沒薪水、我們要工作」等標語陳情。記者黃宣翰／攝影
台南市「舞廳大班、清潔等工作人員，大聲高喊舉著寫有「3個月沒薪水、我們要工作」等標語陳情。記者黃宣翰／攝影

「沒薪水，要工作!」台南市多家娛樂場所業者籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」，取得社會局立案證書，今天在北區一家舞廳揭牌。現場舞廳大班、清潔等工作人員，大聲高喊並舉著寫有「3個月沒薪水、我們要工作」等標語陳情。

掛牌後舞廳老闆曾正義開放舞廳讓媒體進入拍攝，他表示，舞廳防疫措施都準備好了，包括舞廳舞池封閉，包箱採梅花座，半包廂中間設隔板，號召全台娛樂場所業者響應，在疫情影響下爭討工作權。

娛樂場所業者聯合舞廳、酒店、夜店、汽車旅館與遊藝場等娛樂場所業者加入，組成「台南市育樂事業商業權益促進會」，舞廳老闆曾正義擔任理事長，找來32個創會會員，12日由台南市社會局取得社團立案證明，預計17日揭牌，找來5名台南市議員擔任顧問，為業者發聲。

曾正義說，台灣去年因疫情將合法登記的舞廳、酒店勒令停業，很多店內小姐為了生存，只好出走，流竄入非法未登記列管的小吃部、理容院，待合法店家獲准復業，已找不回小姐上班，非法的店家生意隨之興起，合法登記的業者無形損失巨大，有苦難言。

曾正義表示，萬象舞廳包括大班、小姐、少爺和計程車隊約有200多人，這些人3個月沒工作，實在很辛苦，希望政府重視業者心聲。

台南市長黃偉哲說，針對八大娛樂行業是否開放，本來是全國一致尤其是舞廳和酒店，中央一定會有妥善考量，現在防疫做得好不好，尊重中央的決定，中央一定會有全面且妥善考量。

酒店 疫情

延伸閱讀

中元普度 大龍峒保安宮今豎燈篙儀式 啟動防疫人流控管

暑期服務隊移師線上 北醫大學生教柬國師生防疫

仁寶捐贈1億元 支持慈濟捐助防疫疫苗給台灣

台南啟動登月計畫 康那香6000包衛生棉助弱勢女性

相關新聞

「沒工作 要薪水」台南舞廳業者盼開放營業舉標語陳情

「沒薪水，要工作!」台南市多家娛樂場所業者籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」，取得社會局立案證書，今天在北區一家舞廳揭...

雲林偏鄉身障者輔具損壞率高 疫情資源少企業伸援手

雲林縣海線鄉鎮輔具資源需求量大，白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召多個企業今天捐贈輪椅、助行器等輔具給雲林復健青年協進會，提升...

加快農民復耕！台南首批8月豪雨農損救助金今撥入公所

受到8月上旬西南氣流豪雨影響，台南市農作物災損嚴重，農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款。針對農委會...

新港社地方文化館舉辦台南市善化藝術學會會員聯展

台南市新市區公所今天在新港社地方文化館舉辦「向善之美」－善化藝術學會會員聯展，展出50件會員代表作品到09月25日，歡迎...

台南西港納骨塔明中元法會不開放 假日祭拜採人流管控

因國內疫情尚有餘溫，避免群聚感染，台南市西港區區納骨塔農曆7月法會將不開放民眾參加，為了防疫兼顧民情風俗，傳達慎終追遠之...

南市重陽禮金 決策轉彎不排富

台南市今年重陽敬老金原本增設排富條款，將使2萬1千多名年長者拿不到1千元禮金，昨天包括民進黨及無黨籍多位議員開記者會，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。