「沒工作 要薪水」台南舞廳業者盼開放營業舉標語陳情

「沒薪水，要工作!」台南市多家娛樂場所業者籌組「台南市育樂事業商業權益促進會」，取得社會局立案證書，今天在北區一家舞廳揭牌。現場舞廳大班、清潔等工作人員，大聲高喊並舉著寫有「3個月沒薪水、我們要工作」等標語陳情。

掛牌後舞廳老闆曾正義開放舞廳讓媒體進入拍攝，他表示，舞廳防疫措施都準備好了，包括舞廳舞池封閉，包箱採梅花座，半包廂中間設隔板，號召全台娛樂場所業者響應，在疫情影響下爭討工作權。

娛樂場所業者聯合舞廳、酒店、夜店、汽車旅館與遊藝場等娛樂場所業者加入，組成「台南市育樂事業商業權益促進會」，舞廳老闆曾正義擔任理事長，找來32個創會會員，12日由台南市社會局取得社團立案證明，預計17日揭牌，找來5名台南市議員擔任顧問，為業者發聲。

曾正義說，台灣去年因疫情將合法登記的舞廳、酒店勒令停業，很多店內小姐為了生存，只好出走，流竄入非法未登記列管的小吃部、理容院，待合法店家獲准復業，已找不回小姐上班，非法的店家生意隨之興起，合法登記的業者無形損失巨大，有苦難言。

曾正義表示，萬象舞廳包括大班、小姐、少爺和計程車隊約有200多人，這些人3個月沒工作，實在很辛苦，希望政府重視業者心聲。

台南市長黃偉哲說，針對八大娛樂行業是否開放，本來是全國一致尤其是舞廳和酒店，中央一定會有妥善考量，現在防疫做得好不好，尊重中央的決定，中央一定會有全面且妥善考量。