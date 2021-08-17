台南文旦進入採收期 今年約增產5%
台南文旦進入採收期，台南市政府農業局今天表示，今年雖遭遇乾旱缺水及西南氣流豪大雨，但台南文旦質量未受重大影響，整體果品外觀良好，預估今年產量較去年約增產5%。
台南市長黃偉哲今天指出，台南是全台文旦產區最早進入產季的縣市，因應採收季到來，已指示農業局擬定文旦產銷計畫，向農糧署提報台南文旦收購加工計畫，透過多元內外銷及加工等措施，確保產銷平衡。
台南市政府農業局表示，已向農糧署提報台南文旦收購加工計畫，且建議農糧署同意即刻啟動，鼓勵合法農產加工業者開發文旦多元加工產品，提升台南文旦產業產值及銷售競爭力。
農業局預估今年台南文旦產量較去年約增產5%，加工計畫目標量則是500公噸，由加工廠商以每公斤新台幣12元以上價格向台南農民團體採購文旦，農糧署補助加工處理費每公斤8元（含剝皮處理費每公斤3元及加工廠加工處理費每公斤5元），另補助供應單位集運費每公斤2元，以加強市場調節。
台南文旦種植面積1109公頃，約占全台27%，年產量逾2萬5900公噸，面積及產量都是全國第一。
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