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雲林偏鄉身障者輔具損壞率高 疫情資源少企業伸援手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影

雲林縣海線鄉鎮輔具資源需求量大，白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召多個企業今天捐贈輪椅、助行器等輔具給雲林復健青年協進會，提升偏鄉的免費輔具供應能量。

復健青年協進會總幹事林金順說，雲林偏鄉資源不足，該會獲公益彩券資源於設置「東勢輔具維修站」，提供輪椅、電動床、助行器、拐杖等輔具器材免費借用及到宅維修服務，但零件耗材需求量大，今年受疫情影響，來自社會挹注更少，使維修站服務能量受到衝擊。

捐助輔具的旺居錦成建設公司林坤成表示，輔具是身障者生活中必需品，希望透過這次輪椅捐贈，能幫助急切需求的身障朋友，並藉以拋磚引玉，注入更多溫暖。

發起這項捐助的白沙屯媽祖雲林義工慈善團曾南嘉，感謝常智公司、和家廣告公司、承昱工業社、科榮網路資訊公司響應善舉，捐助善款委託該慈善團代購輔具，送愛到偏鄉。

林金順說，「東勢輔具維修站」除提供定點專人服務與到宅服，只要有輔具服務需要，東勢站和復健青年協進會所屬各服務中心都可協助。

白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召企業捐贈大批輪椅等輔具給復健青年協進會。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖 復健 青年

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