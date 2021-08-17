雲林偏鄉身障者輔具損壞率高 疫情資源少企業伸援手

雲林縣海線鄉鎮輔具資源需求量大，白沙屯媽祖雲林義工慈善團號召多個企業今天捐贈輪椅、助行器等輔具給雲林復健青年協進會，提升偏鄉的免費輔具供應能量。

復健青年協進會總幹事林金順說，雲林偏鄉資源不足，該會獲公益彩券資源於設置「東勢輔具維修站」，提供輪椅、電動床、助行器、拐杖等輔具器材免費借用及到宅維修服務，但零件耗材需求量大，今年受疫情影響，來自社會挹注更少，使維修站服務能量受到衝擊。

捐助輔具的旺居錦成建設公司林坤成表示，輔具是身障者生活中必需品，希望透過這次輪椅捐贈，能幫助急切需求的身障朋友，並藉以拋磚引玉，注入更多溫暖。

發起這項捐助的白沙屯媽祖雲林義工慈善團曾南嘉，感謝常智公司、和家廣告公司、承昱工業社、科榮網路資訊公司響應善舉，捐助善款委託該慈善團代購輔具，送愛到偏鄉。