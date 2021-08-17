加快農民復耕！台南首批8月豪雨農損救助金今撥入公所

受到8月上旬西南氣流豪雨影響，台南市農作物災損嚴重，農委會9日公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款。針對農委會公告免現勘損失率且免現勘種植事實者，市府農業局已在今天預撥災損救助金至公所，請各公所轉撥相關農民，市長黃偉哲指示應以「從寬、從速丶從簡」辦理原則，協助農民盡速恢復農業生產，

農業局表示，農委會11日公告台南地區落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜瓜果類及短期葉菜類等11種作物，免現勘損失率，且當農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，免現勘。其餘項目仍要有種植事實及災損20%才可救助。

農業局長謝耀清提醒，符合此次公告資格的農民請在8月10日至8月19日，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地必須檢附有效期間內的土地委託經營或租賃契約書。