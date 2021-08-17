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新港社地方文化館舉辦台南市善化藝術學會會員聯展
台南市新市區公所今天在新港社地方文化館舉辦「向善之美」－善化藝術學會會員聯展，展出50件會員代表作品到09月25日，歡迎各界參觀。
新市區長譚乃澄表示，這次聯展作品有油畫、水彩、壓克力、水墨、書法，複合媒材和立體創作，每件各具特色，真情流露於活潑的筆觸，靈動的色彩中，會員精心創作精彩可期。
台南市善化藝術學會3年前由藝術家吳三和創會長發起，結合多位共同理念創作者成立，至今第四年。目前會員36人，除專業書畫家、還有退休公教人員、工商界人士、和家庭主婦，「是一個熱愛藝術創作的大家庭」。
吳三和指出，畫會成立至今大家時而相聚，互相觀摩切磋，彼此情誼交流並定期戶外寫生，亦多次邀請模特兒辦理室內作畫，舉辦多次會員書畫聯展，皆圓滿成功深獲好評。
他說，台南市善化藝術學會本著以藝術會友，真摯創作，讓藝術融入生活與社區的展望，為推廣台南市藝術創作盡份棉薄之力，會員聯展歡迎大家蒞臨指教。
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