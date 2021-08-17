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台南西港納骨塔明中元法會不開放 假日祭拜採人流管控

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南西港區納骨塔明天下午1點的中元法會不開放民眾參加。 圖／西港區公所提供
台南西港區納骨塔明天下午1點的中元法會不開放民眾參加。 圖／西港區公所提供

因國內疫情尚有餘溫，避免群聚感染，台南市西港區區納骨塔農曆7月法會將不開放民眾參加，為了防疫兼顧民情風俗，傳達慎終追遠之意，西港區公所8月18日（周三）下午1時由區長林耿漢率領各課室主管及里長做為各里代表，在納骨堂前廣場進行中元法會儀式，並透過「台南市西港區公所」臉書粉絲團直播民眾可線上同步觀看。

區長林耿漢表示，這次法會雖不開放民眾入場，但即使無法進場也能透過網路共襄參與中元法會盛事，虔誠祈求先人保佑本區各里風調雨順，家戶平安，市長黃偉哲也一再呼籲民眾務必配合市府政策，勿返鄉參與法會，共同為防疫努力。

區公所指出，西港納骨堂配合防疫政策在8月18日（周三）全天園區實施管制不開放民眾入內祭拜，另外8月21、22日六、日兩天預計將湧現中元節祭拜人潮，公所也同步進行管制人潮，若現場民眾若已滿100人，請後到的里民先在車上稍後，工作人員再依序開放進場祭祀，相關管制規範請里民共體時艱，讓中元孝親月「虔誠心意不打烊，防疫管制保平安」。

台南西港區納骨塔明天下午1點的中元法會不開放民眾參加。 圖／西港區公所提供
台南西港區納骨塔明天下午1點的中元法會不開放民眾參加。 圖／西港區公所提供

法會 直播 疫情

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