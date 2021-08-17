台南西港納骨塔明中元法會不開放 假日祭拜採人流管控

因國內疫情尚有餘溫，避免群聚感染，台南市西港區區納骨塔農曆7月法會將不開放民眾參加，為了防疫兼顧民情風俗，傳達慎終追遠之意，西港區公所8月18日（周三）下午1時由區長林耿漢率領各課室主管及里長做為各里代表，在納骨堂前廣場進行中元法會儀式，並透過「台南市西港區公所」臉書粉絲團直播民眾可線上同步觀看。

區長林耿漢表示，這次法會雖不開放民眾入場，但即使無法進場也能透過網路共襄參與中元法會盛事，虔誠祈求先人保佑本區各里風調雨順，家戶平安，市長黃偉哲也一再呼籲民眾務必配合市府政策，勿返鄉參與法會，共同為防疫努力。