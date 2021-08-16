疫情衝擊 台南重陽敬老禮金發放不排富

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民生經濟，台南市長黃偉哲今天宣布，取消今年重陽敬老禮金排富規定，讓每位長者都能領到重陽禮金新台幣1000元。

黃偉哲今天指出，只要是對市民有利的政策，台南市政府會盡最大努力爭取；COVID-19疫情期間，台南市率先提出為全民代繳1000元，讓民眾不必拿錢就能直接領振興券，更促使行政院拍板全民免付1000元。

如今重陽節將屆，黃偉哲說，重陽節是重要敬老孝親節日，市府將盡最大努力，以表達對長者的敬意，且媒合連結社會資源，加強對弱勢的關懷照顧，確保長者安心生活，落實台南成為高齡友善溫暖城市。

台南市政府社會局表示，截至今年7月，台南市老年人口數31萬6453人；今年重陽敬老禮金發放因排富機制，市府擬將最新一年所得稅率達20%（含）以上共2萬1173人，不列入敬老禮金發放對象。但因民生經濟有待復甦，決定取消排富規定。

社會局人員說，台南市重陽節前發放敬老禮金，將透過銀行、郵局或農會等以匯款發放；另祝賀百歲以上人瑞303人，市府將準備1萬元敬老禮金及賀禮表達祝福。