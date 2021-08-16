影／李永得訪嘉義市黃敏惠提10億文創建設簡報

文化部長李永得今天下午到嘉義文創園區視察，隨後到嘉義市立美術館參訪，對於美術館新舊建築融合讚譽有加，嘉義市長黃敏惠也邀請李永得一起當「2021台灣設計展主人」，還提出一份近10億元文化建設簡報請李永得支持，立委王美惠也提醒「這些資料預算，請部長要用心看、趕快處理！」

李永得今天中午先由立委王美惠、洪孟楷陪同，進入嘉義文創園區視察，就園區建物合法化問題，及如何讓建物取得使用執照，允諾全力支持相關預算，隨後到嘉義市立美術館參訪。

李永得稱讚嘉義市美術館建築，新舊建築融合完全無違和感，並參觀「捕風景的人—方慶綿影像展」，黃敏惠也提出一份嘉義市文化創新簡報，內容包括文創深耕藝術升級、藝文場館興建維護、 文資場域活化再利用，及美術館典藏深耕計畫，總建設經費約需要10億，向李永得爭取支持。

李永得說，文化部已經和嘉義文創園區的原廠商合意解約，後續只要廠商有意願續留，文化部一定全力協助，另文化部會邀請建築師，盡量在明年中旬前，對於園區基礎建築作規畫完整規劃，未來可作為年輕人藝術、商業活動聚落。