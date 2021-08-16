快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／李永得訪嘉義市黃敏惠提10億文創建設簡報

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影
文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影

文化部長李永得今天下午到嘉義文創園區視察，隨後到嘉義市立美術館參訪，對於美術館新舊建築融合讚譽有加，嘉義市長黃敏惠也邀請李永得一起當「2021台灣設計展主人」，還提出一份近10億元文化建設簡報請李永得支持，立委王美惠也提醒「這些資料預算，請部長要用心看、趕快處理！」

李永得今天中午先由立委王美惠、洪孟楷陪同，進入嘉義文創園區視察，就園區建物合法化問題，及如何讓建物取得使用執照，允諾全力支持相關預算，隨後到嘉義市立美術館參訪。

李永得稱讚嘉義市美術館建築，新舊建築融合完全無違和感，並參觀「捕風景的人—方慶綿影像展」，黃敏惠也提出一份嘉義市文化創新簡報，內容包括文創深耕藝術升級、藝文場館興建維護、 文資場域活化再利用，及美術館典藏深耕計畫，總建設經費約需要10億，向李永得爭取支持。

李永得說，文化部已經和嘉義文創園區的原廠商合意解約，後續只要廠商有意願續留，文化部一定全力協助，另文化部會邀請建築師，盡量在明年中旬前，對於園區基礎建築作規畫完整規劃，未來可作為年輕人藝術、商業活動聚落。

李永得指出，文創園區和美術館所在區域非常有能量，還可以結合嘉義舊監，讓傳統的文化與現代藝術相融合，開創出嘉義市獨有的文化特色與產業。

文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影
文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影
文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影
文化部長李永得今天由市長黃敏惠、立委王美惠陪同，到嘉義市立美術館參訪。記者卜敏正／攝影

嘉義 李永得

延伸閱讀

藍批斯卡羅改歷史成綠營傳聲筒 李永得：尊重不同詮釋

相關新聞

嘉義市連現2個「道路天坑」 直徑皆逾1公尺

嘉義市下午東、西區都驚傳出現道路「天坑」！西區新民路483號民宅前方的快車道，今下午3點20分幾輛車開過後突出現大洞，幸...

一張表就看懂台南民眾自行解封 觀光區車流漲幅驚人

國內疫情趨緩，雖然防疫仍是2級警戒，但民眾自行解封的心態明顯，台南市政府今天公布市區主要道路交通流量圖表，一張表就能看出...

柯文哲提「警察太久會與黑道變朋友」 台南也將執行6年調動

台北市之前發生松山警分局及北投警分局之亂，重創警界形象，北市府上周啟動「6年條款」，大規模調動413名警官，台南市警局局...

影／李永得訪嘉義市黃敏惠提10億文創建設簡報

文化部長李永得今天下午到嘉義文創園區視察，隨後到嘉義市立美術館參訪，對於美術館新舊建築融合讚譽有加，嘉義市長黃敏惠也邀請...

雨後草比人高各地公園「草災」 虎尾公所發起割草行動

雨後復晴，各地社區公園綠地雜草快速生長爆發「草災」，美麗公園變成「草仔埔」，蚊蟲孳生，危害居民，雲林縣虎尾鎮公所最近添購...

嘉縣與文化部合推蒜頭糖廠再造計畫 重現嘉義糖業風華

嘉義縣蒜頭糖廠建於日治時期，2002年關閉後轉型為文化園區，縣府觀光局與文化部合作推出「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。