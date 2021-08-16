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疫情趨緩 府城防災教育館恢復開放民眾參觀

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
疫情趨緩，台南市消防局防災教育館，恢復讓小朋友參觀。圖／台南市消防局提供
疫情趨緩，台南市消防局防災教育館，恢復讓小朋友參觀。圖／台南市消防局提供

台南市消防局防災教育館及消防史料館，5月17日起因新冠肺炎全國疫情三級警戒，持續暫停開放超過兩個月，目前疫情趨緩，防災館及史料館即日起恢復開館，參觀人數上限50人。

防災教育館開放時間為上午10點至12點、下午2點至下午4點，每周六、日、一休館，參觀需採網路預約制(預約網站：https://dper.tncfd.gov.tw/)，參觀人數降為上、下午上限各50人。參觀行程須由館內人員及志工引導，採單一入口進出，並遵守室內社交距離等防疫規定。

消防史料館部分，開放時間為10點至下午4點，其中下午1點至下午1點30分、下午3點30分至下午4點實施館內清潔消毒，館內參觀人數上限降為50人。目前VR體驗區及消防衣著穿區域暫停開放，另外為了避免群聚造成感染，館內暫停專人導覽。

台南市消防局說，入館必須實施實聯制登記，如有量測額溫超過37.5度、呼吸道有疑似症狀者，會當場勸導就醫並禁止入館參觀，希望市民朋友一起配合，防疫及防災並重，共同守護你我的健康安全。

疫情趨緩，台南市消防史料館，恢復讓民眾參觀。圖／台南市消防局提供
疫情趨緩，台南市消防史料館，恢復讓民眾參觀。圖／台南市消防局提供

疫情 社交距離

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