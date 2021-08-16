雨後草比人高各地公園「草災」 虎尾公所發起割草行動

雨後復晴，各地社區公園綠地雜草快速生長爆發「草災」，美麗公園變成「草仔埔」，蚊蟲孳生，危害居民，雲林縣虎尾鎮公所最近添購大批高馬力割草機，發配給各里，動員志工隊展開割草行動，期盡速恢復各公園舊觀。

8月雨災雲林各地淹水嚴重，雨後轉晴的幾天來，各社區公園原本美麗的綠地草原，瞬間變成「草仔埔」，有的人行道被草覆蓋，有的地方草長得比人高，有的健康步道整個雜草淹沒，兒童遊樂設施長滿草，小朋友玩不到幾分鐘，被蚊蟲叮得滿身包。

虎尾鎮公所為鼓勵各社區動員除草，今天斥資31萬元，購置46台高馬力的背負式割草機，分配給各里辦公處，提供快速割草服務。

鎮長丁學忠表示，虎尾共29 里，分佈大大小小的綠地公園，最近豐沛雨量過後，接著艷陽天的強日照射，各公園的雜草長得特別快，盡管鎮清潔隊員總動員每天疲於奔命割草，但根本趕不上雜草生長速度，割了甲地、長了乙地，好像永遠割不完。

欲善其事必先利其器，虎尾鎮公所為發動全民割草，今天添購46部背負式割草機，作為除草利器，堀頭里長李萬壽說，最近草皮長得相當快，除草工作一天都不能停，感謝公所提供割草機，但有機無人也沒用，所以也動員組成志工隊，排班輪流分組對抗這一波強大的「草災」，早日讓公園恢復舊觀。