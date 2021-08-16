嘉縣與文化部合推蒜頭糖廠再造計畫 重現嘉義糖業風華

嘉義縣蒜頭糖廠建於日治時期，2002年關閉後轉型為文化園區，縣府觀光局與文化部合作推出「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。文化部長李永得今天上午視察嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠再造計畫進度，表示這是很重要的文化資產，未來會與嘉義縣政府配合修繕、保存。

李永得表示，蒜頭糖廠曾經是台灣生產量最高的糖廠，目前也是台灣保留最完整製糖設施，包括生產、倉儲、辦公空間、五分車等都完整保留，這都是很重要的文化資產，未來會與嘉義縣政府配合修繕、保存。

蒜頭糖廠1910年開工，2002年關閉後轉型成為蔗埕文化園區，是嘉義縣目前保留最為完整的糖廠，由於位於縣治特區週邊產業開發密集，與故宮南院相鄰，縣府文化觀光局希望發揮產業聚集效益打造嘉義縣文化雙核心，提升在地觀光資源，數年前推動「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。

文觀局預計投入約9千1百萬元修繕製糖工廠周邊，搭載現代化解說設施；耗資約3千500萬修繕東側倉庫區，並復駛糖鐵五分車，串聯高鐵及園區，總工程經費預估超過1.89億元。