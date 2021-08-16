快訊

阿富汗湧逃難潮 喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

職場同事也中鏢...新北10人親友團花蓮行爆6確診 源頭還沒找到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣與文化部合推蒜頭糖廠再造計畫 重現嘉義糖業風華

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府文化觀光局與文化部合作推動六腳鄉蒜頭糖廠再造計畫。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府文化觀光局與文化部合作推動六腳鄉蒜頭糖廠再造計畫。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣蒜頭糖廠建於日治時期，2002年關閉後轉型為文化園區，縣府觀光局與文化部合作推出「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。文化部長李永得今天上午視察嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠再造計畫進度，表示這是很重要的文化資產，未來會與嘉義縣政府配合修繕、保存。

李永得表示，蒜頭糖廠曾經是台灣生產量最高的糖廠，目前也是台灣保留最完整製糖設施，包括生產、倉儲、辦公空間、五分車等都完整保留，這都是很重要的文化資產，未來會與嘉義縣政府配合修繕、保存。

蒜頭糖廠1910年開工，2002年關閉後轉型成為蔗埕文化園區，是嘉義縣目前保留最為完整的糖廠，由於位於縣治特區週邊產業開發密集，與故宮南院相鄰，縣府文化觀光局希望發揮產業聚集效益打造嘉義縣文化雙核心，提升在地觀光資源，數年前推動「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。

文觀局預計投入約9千1百萬元修繕製糖工廠周邊，搭載現代化解說設施；耗資約3千500萬修繕東側倉庫區，並復駛糖鐵五分車，串聯高鐵及園區，總工程經費預估超過1.89億元。

文化部補助嘉義縣政府辦理蒜頭糖廠歷史現場再造計畫，核定補助經費辦理再造計畫專案管理、製糖工廠再造計畫及東側倉庫修繕再利用計畫等。

文化部長李永得（中）今天上午在嘉義縣長翁章梁（右四）、文化觀光局長許有仁（左三）陪同下造訪六腳蒜頭糖廠，視察糖廠再造計畫進度。記者莊祖銘／攝影
文化部長李永得（中）今天上午在嘉義縣長翁章梁（右四）、文化觀光局長許有仁（左三）陪同下造訪六腳蒜頭糖廠，視察糖廠再造計畫進度。記者莊祖銘／攝影

嘉義 文化部 文化資產

延伸閱讀

表演場館開放！文化部7月底公告辦法 補助演出成本　

相關新聞

一張表就看懂台南民眾自行解封 觀光區車流漲幅驚人

國內疫情趨緩，雖然防疫仍是2級警戒，但民眾自行解封的心態明顯，台南市政府今天公布市區主要道路交通流量圖表，一張表就能看出...

柯文哲提「警察太久會與黑道變朋友」 台南也將執行6年調動

台北市之前發生松山警分局及北投警分局之亂，重創警界形象，北市府上周啟動「6年條款」，大規模調動413名警官，台南市警局局...

雨後草比人高各地公園「草災」 虎尾公所發起割草行動

雨後復晴，各地社區公園綠地雜草快速生長爆發「草災」，美麗公園變成「草仔埔」，蚊蟲孳生，危害居民，雲林縣虎尾鎮公所最近添購...

嘉縣與文化部合推蒜頭糖廠再造計畫 重現嘉義糖業風華

嘉義縣蒜頭糖廠建於日治時期，2002年關閉後轉型為文化園區，縣府觀光局與文化部合作推出「蒜頭糖廠再造」歷史現場計畫。文化...

家庭廚餘去化有解 雲林縣祭補助鼓勵家戶買廚餘機

雲林縣每日家庭垃圾量計約320噸，其中生、熟廚餘處理量最高達60噸，回收率約5至6%，當資源分類出來後，一般垃圾中的廚餘...

這5個社區聯手入選大旗艦 為雲林爭取16年來首航

雲林縣虎尾鎮5個社區通過今年度全國「大旗艦計畫」，這也是衛生福利部推動該計畫16年來雲林縣首次入榜，縣長張麗善今天專程到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。