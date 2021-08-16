家庭廚餘去化有解 雲林縣祭補助鼓勵家戶買廚餘機

雲林縣每日家庭垃圾量計約320噸，其中生、熟廚餘處理量最高達60噸，回收率約5至6%，當資源分類出來後，一般垃圾中的廚餘量占約1至2成，環保局計畫明年度補助家戶購置廚餘乾燥機，提高廚餘回收量，並藉行為提升民眾觀念，改變其生活習慣。

雲林縣3年前開始禁止廚餘養豬，環保局先後在二崙、北港及虎尾等鄉鎮公所設置廚餘脫水設備，透過破碎及脫水處理廚餘，降低廚餘中的含水量與體積後，送至南亞塑膠工業公司堆肥場進行堆肥，也製造有機質材料，用於堆肥和發酵，有效去化。

縣議員李明哲日前在議會質詢時提出，垃圾減量應從源頭、也就是家庭做起，因為在一般垃圾中，仍能見到油湯或生、熟廚餘，不過乾垃圾與濕廚餘混雜後臭味更難聞，且會增加後端回收垃圾的處理難度。

據統計，一部廚餘乾燥機約可減少1至2成廚餘量，環保局說，日前已提出專案報告，獲縣長張麗善支持，最快明年1月份起可望推行相關補助方案；以目前市售一部廚餘堆肥機要價約1萬6800元至5萬元不等金額推算，計畫補貼設籍雲林縣的家戶，每戶20%、最高5千元的採購金。

李明哲提到，廚餘在分解發酵的過程，尚需用到酵素來自製發酵堆肥，後再進行去化或堆肥，達到減量效益，對此環保局指出，廚餘堆肥因有異味、果蠅滋生等問題，建議是由有意願的社區來做，最佳條件包括易找到空曠戶外空間、有菜園或花園等，家庭方面則建議乾燥使用即可，若有較大花園或庭院的家庭，環保局可補助堆肥菌種供其使用。