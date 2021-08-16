快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

這5個社區聯手入選大旗艦 為雲林爭取16年來首航

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區聯合通過衛福部大旗艦計畫，縣長張麗善專程前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區聯合通過衛福部大旗艦計畫，縣長張麗善專程前往祝賀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮5個社區通過今年度全國「大旗艦計畫」，這也是衛生福利部推動該計畫16年來雲林縣首次入榜，縣長張麗善今天專程到虎尾鎮公所張貼紅榜，感謝大家共同努力打造幸福社區，這次能入選是好的開始，期待各鄉鎮再接再厲，打造雲林幸福艦隊。

這次通過衛福部大旗艦計畫分別是虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區，張麗善感謝虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘及各社區的團結努力，榮獲擴大社會安全網聯合福利社區化旗艦計畫，將可獲衛福部補助，這是雲林縣16年來首次入選，十分難得。

張麗善說，虎尾社區發展一直做得很好，環保 、社福領域不餘遺力，雲林是高齡縣市，過去各項社福成績卓著，109年全國高齡友善及健康城市評選榮獲韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎；縣府也成立「社區培力育成中心」推動福利社區化、培訓輔導，終能於今年開花結果，共創大旗艦起航佳績。

社會處長林文志說，縣府108年開始推動小旗艦家族計畫，成功推動2艘旗艦家族共8個社區投入，109年倍數成長增為4艘旗艦家族共15個社區，並輔導北溪、頂溪、安溪、興中、墾地為旗艦家族，聯合投入照顧長者、兒少保護等，成功為雲林爭取第一艘大旗艦，令人欣慰，未來期能遍地開花。

鎮長丁學忠指出，社區擁有電工、木工、鐵工專業人才，大家群策群力打破社區界限，聯合為虎尾鎮贏得第一艘大旗艦，深感榮幸。北溪社區發展協會總幹事江炳辛說，感謝大旗艦計畫能在虎尾執行，未來將秉持「溪手同心墾定興，榮耀虎尾攜手行」原則，共同解決社區事務，聯合升級提供食堂服務、多元課後伴讀、惜食冰箱等服務，創造更多幸福。

雲林縣虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區聯合通過衛福部大旗艦計畫，縣長張麗善專程前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區聯合通過衛福部大旗艦計畫，縣長張麗善專程前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
以剪紙圖繪聞名的虎尾北溪社區和頂溪、安溪、墾地、興中等5社區為雲林縣爭取通過第一次聯合通過衛福部的大旗艦計畫。記者蔡維斌／攝影
以剪紙圖繪聞名的虎尾北溪社區和頂溪、安溪、墾地、興中等5社區為雲林縣爭取通過第一次聯合通過衛福部的大旗艦計畫。記者蔡維斌／攝影
以剪紙圖繪聞名的虎尾北溪社區和頂溪、安溪、墾地、興中等5社區為雲林縣爭取通過第一次聯合通過衛福部的大旗艦計畫。記者蔡維斌／攝影
以剪紙圖繪聞名的虎尾北溪社區和頂溪、安溪、墾地、興中等5社區為雲林縣爭取通過第一次聯合通過衛福部的大旗艦計畫。記者蔡維斌／攝影

張麗善 衛福部 冰箱

延伸閱讀

影／專屬雲林學子的大獎 張麗善抽10幸運兒獲智慧手機

雲林「宅配」服務隊到你家 幫長者上網預約疫苗接種

七夕的雲林讓你走到哪裡都浪漫 車站街角情花相約邂逅

蘇治芬指張麗善縱弟濫墾國有地 雲縣府：已裁處

相關新聞

台南重陽敬老金增設排富 可能有兩萬多人今年領不到

台南市政府打算在今年發放重陽敬老金時，增設排富條款，使得兩萬多人今年可能領不到，引發反對意見，多名議員今天表示，敬老金只...

西拉雅國家風景區納入台南龍崎4里 激烈爭辯後兩里納入

台南市龍崎區牛埔、石槽、大坪、龍船西拉雅國家風景區規畫納入，今天舉辦範圍整合居民共識意向座談會。

這5個社區聯手入選大旗艦 為雲林爭取16年來首航

雲林縣虎尾鎮5個社區通過今年度全國「大旗艦計畫」，這也是衛生福利部推動該計畫16年來雲林縣首次入榜，縣長張麗善今天專程到...

台南出現日本腦炎散播 黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊

台南市衛生局下午號召防疫志工舉辦「為社區盡一份責任、清除孑孓輸人不輸陣」活動。市長黃偉哲到場呼籲民眾投入防止病媒蚊繁殖；...

台南啟動登月計畫 康那香6000包衛生棉助弱勢女性

女性生理期大不便，台南市長黃偉哲今天宣布啟動「登月計畫」，由康那香公司捐贈逾6000包衛生棉給台南弱勢家庭女性及偏鄉女學...

台南楠西井仔湖沒自來水 施工1年8個月終通水居民感謝

台南市楠西區井仔湖偏遠山區無自來水可用，自來水公司表示，經六區處以1180萬元設置兩座加壓站及配水池，埋設1700公尺管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。