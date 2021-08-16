這5個社區聯手入選大旗艦 為雲林爭取16年來首航
雲林縣虎尾鎮5個社區通過今年度全國「大旗艦計畫」，這也是衛生福利部推動該計畫16年來雲林縣首次入榜，縣長張麗善今天專程到虎尾鎮公所張貼紅榜，感謝大家共同努力打造幸福社區，這次能入選是好的開始，期待各鄉鎮再接再厲，打造雲林幸福艦隊。
這次通過衛福部大旗艦計畫分別是虎尾鎮北溪、頂溪、安溪、墾地、興中等5社區，張麗善感謝虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘及各社區的團結努力，榮獲擴大社會安全網聯合福利社區化旗艦計畫，將可獲衛福部補助，這是雲林縣16年來首次入選，十分難得。
張麗善說，虎尾社區發展一直做得很好，環保 、社福領域不餘遺力，雲林是高齡縣市，過去各項社福成績卓著，109年全國高齡友善及健康城市評選榮獲韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎；縣府也成立「社區培力育成中心」推動福利社區化、培訓輔導，終能於今年開花結果，共創大旗艦起航佳績。
社會處長林文志說，縣府108年開始推動小旗艦家族計畫，成功推動2艘旗艦家族共8個社區投入，109年倍數成長增為4艘旗艦家族共15個社區，並輔導北溪、頂溪、安溪、興中、墾地為旗艦家族，聯合投入照顧長者、兒少保護等，成功為雲林爭取第一艘大旗艦，令人欣慰，未來期能遍地開花。
鎮長丁學忠指出，社區擁有電工、木工、鐵工專業人才，大家群策群力打破社區界限，聯合為虎尾鎮贏得第一艘大旗艦，深感榮幸。北溪社區發展協會總幹事江炳辛說，感謝大旗艦計畫能在虎尾執行，未來將秉持「溪手同心墾定興，榮耀虎尾攜手行」原則，共同解決社區事務，聯合升級提供食堂服務、多元課後伴讀、惜食冰箱等服務，創造更多幸福。
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