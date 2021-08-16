台南出現日本腦炎散播 黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊

台南市衛生局下午號召防疫志工舉辦「為社區盡一份責任、清除孑孓輸人不輸陣」活動。市長黃偉哲到場呼籲民眾投入防止病媒蚊繁殖；他提到幾年前台南市登革熱爆發萬人感染、過世市民數以百計，提醒民眾雖然台南市今年沒有登革熱疫情，但是日本腦炎已有數人感染，同樣也是由病媒蚊傳染、市民須特別注意。

黃偉哲還到附近社區商家，使用環保局以及衛生局以釣魚杆及針孔攝影機製作的「巡查棒」；黃偉哲說，使用巡查棒可以避免稽查人員爬到高處、有墜落的風險。