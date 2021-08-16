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台南出現日本腦炎散播 黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影

台南市衛生局下午號召防疫志工舉辦「為社區盡一份責任、清除孑孓輸人不輸陣」活動。市長黃偉哲到場呼籲民眾投入防止病媒蚊繁殖；他提到幾年前台南市登革熱爆發萬人感染、過世市民數以百計，提醒民眾雖然台南市今年沒有登革熱疫情，但是日本腦炎已有數人感染，同樣也是由病媒蚊傳染、市民須特別注意。

黃偉哲還到附近社區商家，使用環保局以及衛生局以釣魚杆及針孔攝影機製作的「巡查棒」；黃偉哲說，使用巡查棒可以避免稽查人員爬到高處、有墜落的風險。

他感謝台南市民配合，已經連續50天沒有新冠疫情個案，提醒大家不要忘了積水容器必須加上隔網，做好防疫與清除孳生源，也感謝環保志工協助社區做好清除孳生源，防治病媒蚊。

台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
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台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影
台南出現日本腦炎散播、市長黃偉哲呼籲市民清除孑孓病媒蚊。記者周宗禎／攝影

衛生局 病媒蚊 黃偉哲

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