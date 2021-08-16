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台南楠西井仔湖沒自來水 施工1年8個月終通水居民感謝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市楠西區井仔湖地區沒自來水，台水設置加壓站配水池，埋設1700公尺管線，自來水送進山區；受惠民眾至井仔湖第二加壓站表示感謝。圖／台水六區處提供
台南市楠西區井仔湖地區沒自來水，台水設置加壓站配水池，埋設1700公尺管線，自來水送進山區；受惠民眾至井仔湖第二加壓站表示感謝。圖／台水六區處提供

台南市楠西區井仔湖偏遠山區無自來水可用，自來水公司表示，經六區處以1180萬元設置兩座加壓站及配水池，埋設1700公尺管線，施工1年8個月完工，自來水七月底終於送進山區，民眾今天前往感謝。

台水六區處表示，楠西區井仔湖地區位於梅嶺風景區半山腰，地處偏僻，居民長期使用山泉水飲水品質堪慮，枯水期時又往往無水可用，生活不便。六區處爭取到水利署「無自來水地區供水改善計畫」特別預算537萬元，及地方配合款643萬元，民國108年11月施工，今年7月完工，已有16戶居民受惠。

楠西區井仔湖地區地勢高低落差達130公尺以上，為讓水能夠送得上去，台水六區處設置加壓站配水池，逐一克服施工困難，讓管線得以往高地延伸。埋設管材為新式的延性鑄鐵管，延展性佳防漏效果好，使用年限可達40年以上，埋管完成後可提升民生用水品質及環境衛生，楠西區井仔湖地區受惠用戶「深表感謝」。

六區處表示，玉井營運所另進行楠西區鹽水堀等偏遠地區無自來水延管工程，已近完工，而且為讓更廣泛用戶都有乾淨衛生自來水，將持續協助辦理無自來水地區管線延設，投入更多人力及經費，解決民眾用水需求。

水利署 高地

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